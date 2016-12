Door Mark Hendrikman, zaterdag 31 december 2016 12:48, 12 reacties • Feedback

Op een laptop van een elektriciteitsnetwerkbeheerder in de Amerikaanse staat Vermont is malwarecode aangetroffen die afkomstig is van Russische hackers. Dat melden anonieme bronnen van The Washington Post.

Het zou gaan om de malware die de Amerikaanse FBI in de afgelopen week heeft beschreven in zijn technisch rapport over de Russische hack-activiteiten in de VS. De bronnen binnen de Amerikaanse overheid van de krant zeggen dat de code is aangetroffen op een laptop die niet verder verbonden was met de infrastructuur. Zodra de malware ontdekt werd, is de laptop verder afgezonderd en vrijdag is er melding van gemaakt bij de Amerikaanse autoriteiten. Het ziet ernaar uit dat de malware niet daadwerkelijk gebruikt is voor een aanval. Vermont stelt direct een onderzoek in om te achterhalen hoe de infectie plaats heeft kunnen vinden en of er nog meer besmettingen zijn geweest.

De malware zou onderdeel zijn van de 'Grizzly Steppe'-spearphishingcampagne die Rusland uitgevoerd heeft. Een Russisch team zou in de zomer van 2015 via een gerichte phishingcampagne kwaadaardige links naar meer dan duizend ontvangers hebben gestuurd, waaronder ook Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Om de campagne uit te voeren en om malware te hosten, maakte de groep gebruik van legitieme domeinen, bijvoorbeeld van organisaties en onderwijsinstellingen.

Donderdag maakte president Obama bekend dat de VS sancties opleggen aan Rusland als gevolg van andere hacks die door Rusland uit zijn gevoerd. Onderdeel van de sancties is dat 35 Russische personen het land moeten verlaten. Eerst leek het om diplomaten te gaan, later bleek dat het gaat om medewerkers van Russische inlichtingendiensten. Bovendien sloot de VS twee Russische gebouwen in New York en Maryland die gebruikt werden voor 'inlichtingendoeleinden'. Volgens Obama zijn dit de eerste sancties en volgen er binnenkort verdere maatregelen.