Věra JourovŠ, Eurocommissaris voor Justitie, neemt geen genoegen met de uitleg die de Amerikaanse overheid heeft gegeven over het scannen van e-mails door Yahoo. De provider deed dat vanwege een bevel van een geheime Amerikaanse rechtbank.

Jourová zegt in een interview met Reuters dat zij niet tevreden is met de uitleg van de VS, omdat deze laat kwam en breed was geformuleerd. Volgens haar 'is dit niet hoe de EU een goede, snelle en volledige uitwisseling van informatie ziet' en zal zij dit bij de eerstvolgende mogelijkheid duidelijk maken aan de Amerikanen. Zij voegt daaraan toe: "Ik begrijp dat de Amerikaanse kant niet volledig duidelijk kan zijn als het gaat over onderwerpen als nationale veiligheid." Jourová verwacht desondanks meer informatie te krijgen over de redenen waarom de VS de opdracht gaf aan Yahoo om e-mails te scannen.

De zaak rond het scannen van de e-mails zou volgens een EU-functionaris een testgeval zijn voor de Privacy Shield-overeenkomst, die in juli van vorig jaar officieel werd aangenomen. Want hoewel Yahoo niet deelneemt aan de overeenkomst en het scannen voor de totstandkoming van het Privacy Shield plaatsvond, is een belangrijk onderdeel van de overeenkomst dat de VS geen gegevens van EU-burgers op grote schaal onderschept.

Een ander onderdeel is dat er een jaarlijkse herziening van de overeenkomst plaatsvindt. Deze zomer vindt de eerste herziening plaats onder de nieuwe president Donald Trump. Jourová zegt dat zij geen problemen verwacht rond het presidentschap van Trump: "Ik verwacht dat de Trump-regering weet wat goed is voor het bedrijfsleven, en het Privacy Shield is dat."

Het scannen van de e-mails door Yahoo is het gevolg van een opdracht van de Amerikaanse FISA-rechtbank, die machtigingen van de veiligheids- en inlichtingendiensten toewijst, zo berichtte Reuters eerder. Yahoo zou een bevel hebben gekregen om alle binnenkomende e-mails te doorzoeken op bepaalde kenmerken.