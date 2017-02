Door Bauke Schievink, donderdag 2 februari 2017 18:41, 62 reacties • Feedback

Een groot aantal overheidsinstellingen en bedrijven in Nederland gaan samenwerken voor veilige e-mail. De coalitie gaat het gebruik van veilige standaarden afspreken, met als doel om zaken zoals phishing en het onderscheppen van mail te voorkomen.

De organisatie wordt de Veilige E-Mail Coalitie genoemd, en is opgericht met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken, zo wordt gemeld op de overheidswebsite Forum Standaardisatie. Een groot aantal organisaties heeft zich aangesloten bij de coalitie, te weten: PostNL, KPN, Betaalvereniging Nederland, DDMA, Thuiswinkel.org, VNO-NCW, MKB-Nederland, Stichting Zeker-OnLine, Dutch Datacenter Association, Stichting DINL, Xs4all, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijks-CIO), Fraudehelpdesk, Nederland ICT en de Belastingdienst. Het is overigens mogelijk voor andere partijen om zich bij het verbond aan te sluiten.

Volgens de Veilige E-Mail Coalitie gaan de organisaties gezamenlijk bepalen welke beveiligingsstandaarden nodig zijn voor veilig e-mailverkeer. Dit moet voorkomen dat er gevoelige informatie wordt gestolen door middel van phishing, of dat e-mailverkeer wordt onderschept. Er zal onderling kennis worden gedeeld, maar de organisatie meldt niet met welke technieken zij voor betere beveiliging gaan zorgen.

Vorig jaar kwam het Nationaal Beraad met het besluit dat overheidsinstellingen de standaarden dane en starttls moeten toepassen in hun e-mailapplicaties. Destijds had slechts een klein deel van de overheids-e-mailservers ondersteuning voor beide beveiligingsstandaarden. Het belang van het invoeren van dergelijke beveiliging voor e-mail wordt ingegeven door de toename in hacks op overheidssystemen en de gevoelige inhoud die overheidsmail kan bevatten.