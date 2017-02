Door Olaf van Miltenburg, donderdag 2 februari 2017 18:24, 10 reacties • Feedback

Onderzoekers van de TU/e hebben een lichtkanaal op een nano-led geÔntegreerd die duizend keer zo efficiŽnt is als eerdere combinaties. De combinatie heeft mede daardoor goede papieren om te kunnen dienen als lichtbron voor optische verbindingen in chips.

De led met geïntegreerde waveguide is enkele honderden nanometers groot. De manier waarop de wetenschappers de led met het lichtkanaal gekoppeld hebben, zorgt ervoor dat relatief veel licht behouden blijft. Bij eerdere pogingen van onderzoekers om led en kanaal te integreren, trad veel verlies op van licht.

De Eindhovense vinding haalt nu een efficiëntie van tussen 0,1 en 1 procent, maar met nieuwe productietechnieken moet dat percentage flink hoger uitvallen, verwachten de wetenschappers. Volgens de TU/e is de efficiëntie nu al zeker 1000 keer beter 'dan de beste elders ontwikkelde varianten'.

Bijkomend voordeel van de nano-led is dat deze op een silicium ondergrond is verwerkt. Silicium is niet geschikt voor integratie van lichtbronnen, maar de onderzoekers hebben de led op een membraan van indiumfosfide gezet. De verwerking hiervan op silicium maakt dat de technologie in theorie compatibel te maken is met chips.

De onderzoekers zijn hierover nog wel voorzichtig; voor daadwerkelijke productie moet nog veel onderzoek verricht worden. De eerste testen zijn echter veelbelovend. De nano-led zou elektrische signalen zo snel kunnen omzetten in optische signalen, dat datasnelheden van meerdere gigabits per seconde binnen handbereik zouden zijn. Optische interconnects moeten zo op chip- en systeemniveau een alternatief gaan vormen voor elektronische dataverbindingen.

De onderzoekers publiceren hun werk onder de naam Waveguide-coupled nanopillar metal-cavity light-emitting diodes on silicon in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.