Door Joris Jansen, donderdag 2 februari 2017 17:45, 19 reacties • Feedback

Met de komst van de bŤtaversie van Android 7.1.2 Nougat krijgt de LG Nexus 5X de functie om de notification drawer te openen door op de vingerafdruksensor naar beneden te swipen. Deze functie zal later ook op de Nexus 6P verschijnen.

Volgens 9to5Google heeft Android-bètaversie 7.1.2 ervoor gezorgd dat de optie om over de vingerafdrukscanner te swipen om de notificaties te tonen, is verschenen in het instellingenmenu van de Nexus 5X. Deze functionaliteit is nog niet verschenen op de Nexus 6P. Google heeft gezegd dat dit toestel de update snel zal ontvangen.

Vorig jaar was er sprake van enige controverse over het ontbreken van de swipefunctie op de Nexus-toestellen. Google gaf aan dat het niet mogelijk was om de functionaliteit toe te voegen aan de beide toestellen, omdat ze niet de juiste vingerafdrukscanner zouden hebben. Een gebruiker stelde op Reddit dat dit niet klopte, omdat zowel de Google Pixel-toestellen als de beide Nexus-toestellen exact dezelfde vingerafdrukscanner hebben. Later gaf Google toe dat het om dezelfde hardware ging maar dat de functionaliteit nog ontbrak door verouderde firmware.

Binnen enkele maanden zal de uiteindelijke versie van Android 7.1.2 verschijnen. Deze Android-versie brengt een aantal bugfixes, optimalisaties en verbeteringen met zich mee.