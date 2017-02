Door Arnoud Wokke, donderdag 2 februari 2017 16:14, 264 reacties • Feedback

De Vlaamse regering treft voorbereidingen om in 2019 slimme energiemeters in te voeren. Dat heeft de Vlaamse minister voor Energie gezegd in het parlement. Netbeheerders treffen al voorbereidingen voor de invoering van de digitale energiemeters.

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle Vlaamse huishoudens de nieuwe digitale energiemeters in huis krijgen, zegt de Vlaamse minister voor Energie Bart Tommelein volgens Datanews. "We zijn zeker niet de eersten van de klas, maar de laatsten van Europa. Er is dus geen tijd meer te verliezen. Ik zal er alles aan doen om de vooropgestelde streefdatum van 1 januari 2019 als officiële start van de uitrol van de digitale meters te halen."

Tommelein claimt dat netbeheerders al voorbereidingen treffen voor de invoering, al zijn er nog wat kwesties uit te werken. Zo vrezen eigenaren van zonnepanelen dat ze nadeel ondervinden van de digitale meters, die in tegenstelling tot de analoge meters niet teruglopen als huishoudens stroom leveren aan het net. Daar komt volgens de minister een oplossing voor. "Iemand die investeert in zonnepanelen zal duidelijk, zelfs als dat is met een terugdraaiende teller die wordt afgeschaft, in een systeem terechtkomen dat nog altijd rendabel blijft."

Daarnaast is het onbekend wie de aanschaf van de meters gaat betalen. De slimme energiemeter heeft een eigen internetverbinding en kan dus zelfstandig meterstanden doorgeven aan de energiemaatschappij. Gebruikers krijgen bovendien inzicht in het eigen energiegebruik via bijvoorbeeld een app, waardoor energie besparen makkelijker moet worden.