Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 28 maart 2017 09:17, 64 reacties • Feedback

De nieuwe energiedienst EasyEnergy belooft consumenten handelsprijzen te rekenen. De dienst is uitsluitend voor bezitters van slimme meters, die inzage krijgen in prijsfluctuaties en daar het gebruik van hun apparatuur op aan kunnen passen.

EasyEnergy koopt per dag elektriciteit in op de APX Power NL-handelsbeurs, een spotmarkt voor elektriciteit. De handel verloopt volledig geautomatiseerd en op basis van vraag en aanbod komen de marktprijzen voor de volgende dag tot stand, per uur gedifferentieerd. Bij gas verloopt de inkoop per 24 uur. "We koppelen de prijzen voor consumenten rechtstreeks aan die van de handelsbeurs", vertelt Maarten Roelfs, mede-initiatiefnemer van EasyEnergy tegen Tweakers. Consumenten gaan volgens het bedrijf naast een abonnementsbedrag de handelsprijzen betalen, zonder winstopslag.

"De combinatie met smart meters opent allerlei interessante mogelijkheden", aldus Roelfs. Elke dag krijgen klanten in de middag inzicht in de kosten per uur voor de volgende dag. "Denk aan het laden van je elektrische auto, dat kun je dan doen op de momenten waarop de prijzen het laagst zijn. Nu het gebruik van steeds meer apparaten via internet in te stellen is, kun je ook eenvoudig het gebruik van je wasmachine, vaatwasser, enzovoorts op afstand plannen op basis van de laagste prijzen."

EasyEnergy belooft alle bestaande slimme meters te ondersteunen en op termijn wil het bedrijf de api vrijgeven, al kan Roelofs daar nog geen garantie voor geven. Abonnementen zijn altijd zonder verdere kosten opzegbaar en ook is er een keuze voor groene stroom, zo belooft de energiedienst. EasyEnergy rekent een maandbedrag van 5 euro en zegt transparante marges te hanteren. "We kunnen dit doen omdat we alles geautomatiseerd doen. We zijn een bedrijf van zeven man."

Steeds meer energiediensten haken in op de mogelijkheden van automatisering, slimme meters en het opwekken van stroom door consumenten zelf, zoals Qurrent. Dat bedrijf en bijvoorbeeld NieuweStroom bieden ook al de mogelijkheid tegen handelsprijzen stroom af te nemen, maar die laatste richt zich op de zakelijke markt.