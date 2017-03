Door Sander van Voorst, dinsdag 28 maart 2017 09:02, 23 reacties • Feedback

Apple heeft met de release van iOS 10.3 een update uitgebracht die een door scammers gebruikte Safari-bug moet oplossen. Deze zorgt ervoor dat een pop-up de browser onbruikbaar maakte, waardoor gebruikers dachten dat zij moesten betalen om deze weer te kunnen gebruiken.

Volgens beveiligingsbedrijf Lookout, dat de bug vond en aan Apple meldde, tonen de scammers de pop-ups op verschillende soorten websites, van pornosites tot muziekwebsites. Zo openen die sites een pop-up, die zich ook na herhaaldelijk op 'ok' klikken niet meer liet sluiten. Daarmee leek het alsof de Safari-browser niet meer te gebruiken was. Op de achtergrond toont de scareware een mededeling, die slachtoffers opriep om een betaling in de vorm van een iTunes-cadeaukaart te doen om het 'geblokkeerde' toestel weer te kunnen gebruiken.

Lookout schrijft dat de bug te maken had met de manier waarop Safari omgaat met pop-ups. De oplossing van Apple zorgt ervoor dat pop-ups niet meer de gehele app overnemen, maar alleen nog per tabblad worden getoond. De javascript-code die de scammers gebruiken, is al eens eerder gebruikt in een voorgaande campagne. De criminelen maken gebruik van een groot aantal domeinen om pop-ups aan gebruikers te tonen die 'controversiële inhoud' bekeken.

In dit geval gaat het om scareware, omdat het apparaat in werkelijkheid helemaal niet geblokkeerd is. Doordat de pop-ups in een eindeloze loop blijven verschijnen, kan deze indruk worden gewekt, maar het verschijnsel is te verhelpen door de Safari-cache te legen. Er is dus geen code gebruikt om de sandbox van Safari te doorbreken, aldus Lookout. De fix zit in iOS 10.3, een update die Apple maandagavond uitbracht.

Afbeelding via Lookout