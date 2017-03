Door Joris Jansen, dinsdag 28 maart 2017 10:48, 23 reacties • Feedback

Gameontwikkelaar Bungie en uitgever Activision hebben de komst van Destiny 2 op Twitter officieel bekendgemaakt door middel van het tonen van het logo van de game. Een officiŽle releasedatum is niet bekendgemaakt en andere nadere details ontbreken ook nog.

Het getoonde logo in de aankondiging op Twitter is ook terug te vinden op foto's van Destiny 2-posters die vorige week op een Italiaanse website zijn verschenen. Op deze posters staat de releasedatum wel weergegeven, te weten 8 september. Deze releasedatum is niet bevestigd in de teaser. In februari heeft Activision wel gezegd dat Destiny in de herfst zal worden uitgebracht.

De posters maakten ook duidelijk dat er een bèta zal plaatsvinden die, mede gelet op het PlayStation-logo op de poster en het feit dat de poster bedoeld lijkt te zijn om een bèta aan te kondigen, waarschijnlijk alleen toegankelijk is voor PS4-gebruikers. Volgens Eurogamer zal die bèta in juni plaatsvinden.

Op de achtergrond van het logo is The Last City te zien, de metropool die in de originele Destiny-game door de Traveler werd gered. Ook is de locatie van de Tower te zien. Zowel de stad als de Tower staan op het plaatje in brand.

Er wordt gespeculeerd dat Destiny 2, in tegenstelling tot zijn voorganger, ook voor de pc zal verschijnen. Zo is de een Duitse gamewinkel Instant Gaming al begonnen met het opnemen van pre-orders voor de pc. Daarnaast heeft een Duitse gamestreamer op Twitter bevestigd dat hij op de website GameStop een succesvolle pre-order heeft geplaatst voor de pc-versie van Destiny 2. Of Destiny 2 ook daadwerkelijk voor de pc wordt uitgebracht is nog niet bevestigd door Bungie of Activision.

Het was al bekend dat Activision dit jaar Destiny 2 wil uitbrengen, maar een releasedatum heeft de uitgever nog niet officieel gegeven. Als de game op 8 september uitkomt, is dat net geen drie jaar na de release van Destiny. Dat spel kwam op 9 september 2014 uit. Het eerste deel verscheen voor de Xbox One en PS4 en de voorgangers van die consoles.