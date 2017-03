Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 28 maart 2017 11:40, 42 reacties • Feedback

Direct PC belooft beterschap bij zijn methoden om abonnementen voor computerhulp te slijten. De Autoriteit Consument & Markt tikte de dienst op de vingers na klachten van mensen die zich onder druk gezet voelden.

Na aangesproken te zijn, heeft Direct PC volgens ACM direct zijn verkooppraktijken aangepast. Direct PC zette colporteurs in om zijn diensten te slijten en met name oudere consumenten klaagden dat ze zich onder druk gezet voelden om een contract af te sluiten. Het was hen niet altijd duidelijk waar ze precies ja op zeiden en dat ze een bedenktijd van twee weken hadden.

Direct PC belooft nu die bedenktijd nadrukkelijk te melden bij verkoop aan de deur, op zijn websites en bij overeenkomsten. Via die wegen gaat de dienst ook duidelijker maken wat klanten krijgen bij abonnementen en hoeveel geld ze kwijt zijn. Daarnaast zegt de computerhulp streng toe te zien op de verkooppraktijken van colporteurs.

Dagblad Tubantia schreef begin dit jaar over drie 80-jarige vrouwen die zich lieten overdonderen door verkoopmedewerkers en vervolgens aan Direct PC-contracten van honderd euro per jaar vastzaten. De directeur van Direct PC reageerde dat zijn medewerkers geïnstrueerd worden om netjes en beleefd te werken en hij adviseerde consumenten om onbehoorlijk gedrag te melden. Ook via de site van Kassa uitten mensen klachten over de dienst, waarbij het bedrijf ook vroeg contact op te nemen bij problemen.