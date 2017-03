Door Mark Hendrikman, zaterdag 11 maart 2017 10:57, 17 reacties • Feedback

De Amerikaanse FBI zou sinds 2007 medewerkers van de Geek Squad, een computerreparatiedienst van elektronicaketen Best Buy, betaald hebben om als informanten te dienen. De reparateurs spitten door binnengebrachte computers heen op zoek naar bijvoorbeeld kinderporno.

De bewering komt voort uit de verdediging van de advocaat van de Amerikaan Mark Rettenmaier, schrijft The OC Weekly. Uit stukken zou blijken dat de medewerkers van Geek Quad 500 dollar betaald kregen voor iedere tip die de dienst op het spoor bracht van een crimineel. Rettenmaier gaf zijn computer ter reparatie af bij de Geek Squad, die deze zonder wettelijke grondslag doorzocht op illegale inhoud. De medewerkers troffen een afbeelding van een naakt, minderjarig meisje aan in ruimte van de harde schijf die als trash gemarkeerd was. De FBI werd op de hoogte gesteld en voerde twee doorzoekingen uit op de pc zonder gerechtelijk bevel en regelde onder valse voorwendselen het bevel voor een derde doorzoeking.

Een veroordeling tegen Rettenmaier behalen blijkt echter lastig. Niet alleen moet de FBI zich verantwoorden betreffende de mogelijk onwettige manier waarop het bewijsmateriaal heeft verzameld, maar het staat in de ogen van de Amerikaanse rechtsprekende macht ook niet vast dat Rettenmaier daadwerkelijk schuldig is aan het bezit van kinderporno. Doordat de afbeelding als trash gemarkeerd was en dus met speciale gereedschappen hersteld moest worden, kan men er niet zeker van zijn dat de eigenaar van de pc weet van de aanwezigheid van de afbeelding en er ook verantwoordelijk voor is.

Best Buy ontkent in een reactie dat het alleen contact opneemt met autoriteiten als in de normale gang van computerreparatie illegale materialen ontdekt worden en dat het geen regeling heeft wat betreft financiële compensatie voor de tips. Als de beweringen van de advocaat van Rettenmaier kloppen, dan is dat volgens de elektronicaketen een geval van 'slecht individueel inschattingsvermogen'. De rechter heeft in de zaak nog geen vonnis uitgesproken.