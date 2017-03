Door Mark Hendrikman, zaterdag 11 maart 2017 11:45, 12 reacties • Feedback

Quake Champions, de arenashooter waar id Software aan werkt, zal een gratis versie krijgen. Daarin is standaard een enkel personage speelbaar en met ingame-geld kunnen andere personages tijdelijk vrijgespeeld worden. In de betaalde versie zijn alle personages altijd beschikbaar.

Het personage dat in de gratis versie speelbaar is, is Ranger. Een man met een groot harnas en geweer die lichtelijk doet denken aan de protagonist van de Doom-spellen. In de loop van de gameplay kunnen spelers de zogenaamde favor-valuta verdienen waarmee ze andere personages tijdelijk speelbaar kunnen maken. Wie liever te allen tijde de keuzevrijheid wil hebben, kan de Champion Pack kopen, die een vast bedrag kost. Hoeveel dat wordt, is op dit moment niet bekend. Op gameplaygebied moet het speelveld gelijk blijven.

In een interview met Polygon vertelt creative director Tim Willits dat id Software met deze beslissing mee wil gaan in de trends van gaming van deze tijd en een zo groot mogelijke doelgroep wil aanspreken. Willits stelt ook dat het ontwikkelteam het gevoel van grinden, herhaaldelijke taken uitvoeren puur om valuta te verdienen, wil vermijden. Het verdienen en uitgeven van favor wordt volgens hem juist leuk. Ook kan favor uitgegeven worden aan de 'ontdekking' van nieuwe Champions en skins.

Ergens in de komende weken gaat de gesloten bètatest van Quake Champions van start. De inschrijvingen daarvoor zijn inmiddels ook geopend. Wanneer de game uitkomt is op dit moment niet bekend.