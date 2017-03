Door Mark Hendrikman, zaterdag 11 maart 2017 12:52, 5 reacties • Feedback

Vr-headsets Oculus Rift en de Samsung Gear VR krijgen spraakherkenning. Gebruikers kunnen met deze functie binnen Oculus Home door hun applicaties heen navigeren. In de toekomst krijgen de headsets nog meer functionaliteiten op dit gebied.

Het is waarschijnlijk voor het eerst dat Facebook, via zijn dochterbedrijf Oculus, dergelijke technologie implementeert in zijn producten terwijl het Amerikaanse bedrijf iets meer dan twee jaar geleden al spraakherkenningspecialist Wit.ai overnam. Hoewel op het moment alleen simpele navigatie- en zoekopdrachten in Oculus Home opgegeven kunnen worden, zou dit in de toekomst ook uitgebreid kunnen worden om in spellen te werken.

Gebruikers kunnen een commando opgeven door 'hey Oculus' te zeggen. De woorden zullen opgepikt worden door de ingebouwde microfoon van de Rift en de compatibele Samsung-telefoons. In beeld verschijnt ook een lijst met mogelijke commando's ter ondersteuning. Het 'luisteren' van de headset kan geannuleerd worden door 'cancel that' te zeggen. Ook kan de mogelijkheid tot stemcommando's ook volledig worden uitgeschakeld. Vooralsnog gaat het om een bèta-functionaliteit die alleen in het Engels werkt.

Wat niet ondenkelijk is, is dat deze functie uitgebouwd wordt tot een digitale assistent van Facebook, net zoals bijvoorbeeld Apple, Google en Amazon die nu bieden. Facebook opende namelijk zelf tegen eind 2013 het Facebook AI Research Lab, of FAIR.

Facebook-dochter Oculus maakt onder andere ook bekend dat het nu mogelijk is om met de Gear VR direct live te streamen naar Facebook. Of deze functie ook naar de Rift gaat komen, is niet duidelijk.