Door Mark Hendrikman, zondag 12 maart 2017 09:42, 10 reacties • Feedback

Samsung heeft de overname van audiobedrijf Harman afgerond. Die overname werd in november van 2016 aangekondigd, maar toen was het nog wachten op goedkeuring van de Harman-aandeelhouders en marktwaakhonden.

De 7,5 miljard euro die Samsung voor Harman neerlegt, is het grootste bedrag dat het Zuid-Koreaanse bedrijf tot nu toe heeft betaald bij een overname. Aandelen van Harman zullen vanaf maandag niet meer op de beurs verschijnen, maar het bedrijf zal nog wel blijven functioneren als een onafhankelijke dochteronderneming van Samsung.

Samsungs interesse in Harman en Harman-audiomerken als JBL en Harman Kardon komt van een verlangen om een rol te spelen in de industrie voor auto-entertainment. Samsung stelde in november dat bijna twee derde van de omzet van Harman uit de auto-industrie komt, wat het bedrijf een 'strategische prioriteit' maakt. Niet alleen Harmans producten moeten helpen bij het veroveren van die markt, maar de contacten die het bedrijf heeft ook. Daarnaast kunnen Harman-audioproducten verwerkt worden in smartphones, virtualrealityproducten en wearables.