Door Sander van Voorst, maandag 20 februari 2017 12:05

Apple heeft een IsraŽlisch bedrijf overgenomen dat zich bezighoudt met gezichtsherkenning, zo meldt een zakenkrant. Het bedrijf met de naam Realface ontwikkelt technieken waarmee gebruikers hun gezicht kunnen gebruiken voor authenticatie.

Het nieuws is afkomstig van de zakenkrant Calcalist, die schrijft dat er 'enkele miljoenen dollars' met de overname waren gemoeid. Het in 2014 opgerichte Realface zou in totaal vijf medewerkers hebben en gezichtsherkenning uitvoeren aan de hand van deep learning. Apple heeft nog geen reactie op het nieuws gegeven. Het bedrijf geeft doorgaans geen inhoudelijke toelichting op zijn overnames. De site van Realface is niet meer online.

Eerder dit jaar kwamen geruchten naar buiten dat Apple werkt aan gezichtsherkenning als alternatieve manier van inloggen. Deze methode zou op de lange termijn de vingerafdrukscanner moeten vervangen. Op dit gebied werkt Apple mogelijk aan een nieuwe vorm van Touch ID, waarbij de sensor voor het herkennen van de vingerafdruk achter het scherm is geplaatst.

Apple heeft eerder Israëlische bedrijven overgenomen. In 2011 was dat flashtechnologiebedrijf Anobit, in 2013 Kinect-ontwikkelaar PrimeSense en in 2015 nam het LinX over, dat high-end cameramodules ontwikkelt.