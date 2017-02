Door Julian Huijbregts, maandag 20 februari 2017 12:12, 17 reacties • Feedback

Asus gaat minder verschillende tablets uitbrengen en ze in minder landen aan de man brengen. Een deel van de duizend werknemers die aan tablets werken, wordt overgezet naar de bedrijfsonderdelen die werken aan vr, ar en smartphones.

De veranderingen zijn door Asus-ceo Jerry Shen bekendgemaakt, schrijft Digitimes. Halverwege 2016 is het Taiwanese bedrijf al begonnen met het doorvoeren van de aanpassingen en halverwege dit jaar zou dat moeten zijn afgerond. De markt voor tablets is al jaren dalende. Bij Asus namen de leveringen af van van 12,1 miljoen exemplaren in 2013 naar 3,3 miljoen exemplaren in 2016.

Vorig jaar bracht Asus in de Benelux nog verschillende nieuwe modellen uit, waaronder de ZenPad 10 en 3S 10 en de ZenPad 8.0 en 3S 8.0. Dit jaar legt Asus de focus op mid-range en high-end tablets, met prijzen boven de 10.000 Taiwanese dollar. Omgerekend is dat ruim 300 euro. Het merk wil meer dan drie miljoen van dit soort tablets verkopen. In het derde kwartaal moet de tabletdivisie dan weer winstgevend zijn.

In plaats van tablets gaat Asus zich meer richten op de ontwikkeling van smartphones en producten voor virtual- en augmentedreality. Op de CES-beurs begin dit jaar kondigde de fabrikant zijn ZenFone AR-telefoon met Google Tango-techniek aan. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers maakte het bedrijf vorige week bekend dat er eind dit jaar een stand-alone-vr-headset verschijnt.