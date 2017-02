Door Arnoud Wokke, donderdag 23 februari 2017 17:00, 13 reacties • Feedback

Asus begint met de verkoop van smartphones in Nederland. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt op een eigen evenement in Amsterdam. Zenfones kwamen al eerder uit in onder meer Frankrijk en Duitsland, maar nog niet in Nederland.

Asus zal zijn smartphones vooralsnog niet verkopen via providers, maar alleen via retailers Bol.com, MediaMarkt en Coolblue. Het is voor het eerst dat Asus zijn Zenfones in Nederland op de markt brengt, al waren eerder wel apparaten als de Padfone 2 verkrijgbaar in Nederlandse winkels.

De fabrikant komt uit met vijf modellen. De duurste is de Zenfone 3 5.5, met 5,5"-lcd met full-hd-resolutie, Qualcomm Snapdragon 625-soc en 4GB geheugen. Ook komt de 5,2"-variant van de Zenfone 3 uit, naast twee varianten van de Zenfone 3 Max. De goedkoopste smartphone is de Zenfone Go.

Dit voorjaar volgt bovendien de Zenfone AR, een telefoon met ondersteuning voor Google Tango, het augmentedrealityplatform van de zoekgigant. De enige telefoon die daar tot nu toe mee overweg kan is de Lenovo Phab 2 Pro. Naast ondersteuning voor Tango kan de Zenfone AR ook overweg met vr-systeem Daydream. De prijs van de Zenfone AR is nog niet bekend. Tweakers publiceert vrijdag een review van de duurste in Nederland verkrijgbare Zenfone-variant, de Zenfone 3 met 5,5"-scherm.