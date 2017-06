Asus brengt Zenfone Zoom S met grote accu en oledscherm uit in Nederland

Asus brengt over twee weken de Zenfone Zoom S uit in Nederland. De Android-smartphone heeft een grote 5000mAh-accu, dubbele camera die 2,3x 'optische' zoom mogelijk maakt en een 5,5"-oledscherm. Het is de nieuwste in een serie telefoons die Asus dit jaar in Nederland uitbracht.

De Zenfone Zoom S heeft een dubbele camera die net als de iPhone 7 Plus, Xiaomi MI 6 en OnePlus 5 verschillende brandpuntsafstanden heeft. Dat maakt 'zoomen' mogelijk en geeft de mogelijkheid om de achtergrond van een foto te blurren met diepteinformatie van de tweede camera. De primaire camera is een IMX362 van Sony, een 1/2,6"-sensor met 1,4µm grote pixels en een 25mm-lens in 35mm-equivalent met een diafragma van f/1.7. De primaire camera heeft bovendien optische beeldstabilisatie. De secundaire camera heeft een 59mm-lens met f/2.6-diafragma. Beide camera's hebben een maximale resolutie van twaalf megapixels.

Door het verschil in brandpuntsafstanden is de zoomfactor standaard 2,3x. Dat is meer dan de 2x zoom van de iPhone 7 Plus en Xiaomi Mi 6 en veel meer dan 1,33x van de OnePlus 5. De telefoon heeft een modus om 5x in te zoomen, maar dat gebeurt via croppen. Focussen gebeurt via een laser op de achterkant en de dualpixel-focustechnologie op de sensor. Die zat eerder op de HTC U11 en Galaxy S8 en S7 van Samsung.

De telefoon heeft een accu met een capaciteit van 5000mAh. Het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 625, een octacore-soc met acht Cortex A53-processorkernen. Qualcomm laat de soc maken op een 14nm-procedé, waardoor hij zuiniger is dan vergelijkbare midrange-socs. Het oledscherm heeft een diagonaal van 5,5" met een resolutie van 1920x1080 pixels. De telefoon draait op Android 7.1.1 met een eigen interface van Asus eroverheen.

De Zenfone Zoom S heeft een metalen behuizing en meet 15,4x7,7cm. De screen-to-bezelratio is iets onder 70 procent en de bezels aan de zijkant behoren tot de grootste op een telefoon uit 2017. Het toestel is 8mm dik en weegt 170 gram. Asus brengt de telefoon over twee weken uit voor een prijs van 469 euro.

De specificaties van de Zenfone Zoom S zijn gelijk aan die van de Zenfone 3 Zoom, die begin dit jaar werd aangekondigd en eerder in andere werelddelen werd uitgebracht. Tweakers maakte begin dit jaar een preview van dat toestel.