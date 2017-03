Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 09:15, 24 reacties • Feedback

Google werkt naar verluidt aan drie smartphones voor dit jaar. De geruchten vermelden tot nu toe geen specificaties of details over het ontwerp, alleen de interne codenamen. Zoals gebruikelijk heeft de zoekgigant de apparaten genoemd naar vissen en er is sprake van een grote smartphone.

De grootste van de drie heeft als codenaam Taimen, meldt Droid Life. Het doorgaans betrouwbare Android Police bevestigt dat het die codenaam ook heeft gehoord. Het lijkt niet te gaan om een reguliere Pixel-telefoon. Android Police-redacteur David Ruddock speculeert op Twitter dat het misschien een goedkoop Android One-toestel is of dat het gaat om een Google-telefoon met augmented-realitytechnologie Tango aan boord.

Dat vereist een andere cameraset-up aan de achterkant dan veel telefoons nu hebben. Lenovo bracht tot nu toe de Phab 2 Pro met Tango uit, terwijl Asus dit voorjaar komt met de Zenfone AR. De Google Pixel-telefoons ondersteunen Tango niet.

De twee codenamen voor de vermoedelijke opvolgers van de Pixel en Pixel XL van vorig jaar zijn 'muskie' en 'walleye'. Het internetbedrijf hintte er eerder op dat het in het najaar komt met opvolgers voor de Pixel-telefoons.