Volgens de Zuid-Koreaanse krant Electronic Times heeft Google aangeboden om een biljoen won, omgerekend 827 miljoen euro, te investeren in LG Display. Met de investering zou de zoekgigant de productie van oledpanelen voor smartphones willen laten stijgen.

Google gebruikt zelf oledpanelen in zijn Pixel-smartphones en gaat dat waarschijnlijk ook doen in de opvolgers daarvan, die later dit jaar worden verwacht. Als Google daadwerkelijk investeert in LG Display, gaat dat vermoedelijk samen met voorwaarden over de leveringen van panelen voor de telefoons.

In de huidige Pixel en Pixel XL zitten oledpanelen van Samsung. Vorige week bracht de Japanse zakenkrant Nikkei het bericht dat Apple een bestelling van 70 miljoen oledpanelen bij Samsung zou hebben gedaan. Wellicht wordt het daardoor moeilijker voor andere fabrikanten om ook grote hoeveelheden oledpanelen af te nemen bij Samsung.

De bedrijven hebben nog geen concrete details over de mogelijke deal tussen Google en LG Display bekendgemaakt. Het Zuid-Koreaanse ETnews brengt het bericht op basis van anonieme bronnen.



Google Pixel