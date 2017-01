Door Sim Kranenburg, dinsdag 10 januari 2017 06:00, 3 reacties • Feedback

Nadat Sony op de CES zijn eerste grote oled-tv aan de wereld toonde, hadden zo'n beetje alle televisiefabrikanten op de beurs een oledtopmodel. Alleen de allergrootste televisiefabrikant ter wereld, Samsung, bleef achter. Samsung maakt wel oledpanelen, maar alleen in kleine maten. Het produceren van oledpanelen in grote maten, geschikt voor televisies, is lastig en hoewel de Koreaanse grootmacht een paar jaar geleden een oledtelevisie op de markt heeft gebracht, lukte het niet om de productiekosten genoeg te reduceren om er ook geld mee te verdienen. Concurrent LG slaagde daar dankzij van Kodak overgenomen patenten wel in en inmiddels kloppen alle fabrikanten aan bij LG Display voor oledpanelen. Samsung wil niet afhankelijk zijn van LG en toonde op de CES het antwoord op oled in de vorm van een complete line-up van QLED-televisies.

De term qled stond tot nu toe voor een toekomstige schermtechniek waarbij de afzonderlijke subpixels worden gevormd door quantumdotleds die, net als bij oleds volledig uitgeschakeld kunnen worden voor een perfecte zwartweergave en een daarmee samenhangend hoog contrast. Bovendien maakt de quantumdot een veel groter kleurbereik mogelijk dan tot nu toe haalbaar was. Deze techniek verkeert in een pril stadium en er is nog veel ontwikkeling nodig voordat we een consumentenproduct ermee kunnen verwachten.

Het is dan ook zeer verwarrend dat Samsung voor de naam QLED heeft gekozen voor de nieuwe modellijn, maar dat was waarschijnlijk precies de bedoeling. Met de naam QLED wil de Koreaanse grootmacht het doen voorkomen alsof de gebruikte techniek vergelijkbaar of zelf beter is dan oled, maar de onderliggende techniek is feitelijk niet heel anders dan die van de suhd-modellen van vorig jaar. Het zijn dus gewoon lcd-televisies waarvan het kleurbereik en de helderheid zijn vergroot door middel van een quantumdot-film in combinatie met blauwe backlightleds.

Dat de onderliggende techniek vergelijkbaar is met die van de modellen van vorig jaar, betekent niet dat er geen vooruitgang is geboekt, want de nieuwe modellen presteren wel degelijk beter. Zo zijn de kijkhoeken duidelijk verbeterd ten opzichte van de suhd-modellen. Het kleurbereik komt nu honderd procent overeen met dci-p3. Met de quantumdottechniek zou een nog groter kleurbereik mogelijk zijn, maar daar is op dit moment toch nauwelijks beeldmateriaal voor en bovendien zou dat ten koste gaan van de maximale helderheid.

Juist op het gebied van helderheid is er dit jaar een flinke stap voorwaarts gezet. De Q7- en Q8-serie, waarvan die laatste een gebogen scherm heeft, kennen een piekhelderheid van 1500cd/m² en de Q9-serie haalt zelfs pieken van 2000cd/m². Een dergelijke hoge helderheid maakt het mogelijk om naar hdr te kijken met relatief veel omgevingslicht. Helaas was geen van de op de CES getoonde modellen voorzien van een full array local dimming backlight. Die is bij een lcdtv nodig voor een overtuigende hdr-weergave. Wellicht dat we later dit jaar een model zullen zien dat wel van een fald-backlight is voorzien.

Naast een beter beeld heeft Samsung voor dit jaar een aantal handige functies toegevoegd. Zo is er een nieuw ophangsysteem, dat bij de Q9-serie standaard wordt meegeleverd en bij de andere modellen optioneel is, waarmee de televisie superstrak tegen de muur is te monteren. Een deel van de muurbeugel valt in een uitsparing aan de achterkant. Eenmaal aan de muur kan de tv eenvoudig waterpas worden gehangen en bovendien kan de tv een paar graden naar beneden worden gedraaid.

De Q-modellen zijn, net als de topmodellen van voorgaande jaren, allemaal voorzien van een one connect-break-outbox, waarin alle aansluitingen zijn gemonteerd. Dit keer loopt er echter geen elektrische, maar een optische kabel van het kastje naar de tv. De kabel is superdun en maar liefst vijf meter lang, waardoor hij eenvoudig aan het zicht te onttrekken is. Er is zelfs een vijftien meter lange kabel te verkrijgen, waardoor zaken als een settopbox en gameconsoles ver bij de tv vandaan, uit het zicht geplaatst kunnen worden. Deze externe apparaten kunnen vervolgens allemaal met de vernieuwde remote worden bediend door middel van ir-blasters in de settopbox.

Het beeld van de QLED-televisies is in ieder geval veel feller dan dat van de concurrerende oledmodellen en daarmee is het mooier in een fel verlichte ruimte. Kijk je echter in een gematigd verlichte ruimte, dan zijn oledtelevisies duidelijk in het voordeel. Of Samsungs QLED-modellen het kunnen winnen van oledtelevises, zal dan ook voor een groot deel afhangen van de prijs die ervoor wordt gevraagd. Helaas is daarover op dit moment nog niets bekend. Het is opvallend dat de topmodellen uit de 9-serie niet langer een gebogen, maar een plat scherm hebben. Wat ons betreft is dat goed nieuws.