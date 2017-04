Door Paul Hulsebosch, maandag 10 april 2017 10:04, 14 reacties • Feedback

Shannon Woodward, de actrice die de rol van Elsie speelt in Westworld, krijgt een rol in The Last of Us: Part II. Woodward maakt haar aandeel in de nieuwe game van Naughty Dog via Twitter bekend. Wat de rol van Woodward wordt, is niet bekend.

Woodward is 'beschamend overenthousiast' over de rol die ze krijgt in The Last of Us: Part II, meldt ze op Twitter. Veel laat de actrice niet los over haar aandeel in de game. Zo is niet bekend welke rol ze speelt. Het enige dat Woodward loslaat, is dat ze voor haar rol in de game samenwerkt met Neil Druckmann van ontwikkelaar Naughty Dog. Dat blijkt uit de foto die ze bij de tweet plaatste. Druckmann is de creative director van de studio, en uit de foto blijkt dat hij Woodward begeleidt tijdens motioncaptureopnamen, wat af te leiden valt uit de kleding die de actrice aan heeft op de foto.

Over The Last of Us: Part II is weinig bekend. Het tweede deel uit de serie werd in december 2016 aangekondigd. Hoofdrolspelers Joel en Ellie keren terug, al neemt de speler dit keer de rol van Ellie aan en niet meer die van Joel. Volgens Druckmann draait het verhaal, dat zich vijf jaar later afspeelt dan het eerste deel, dit keer niet meer om liefde, maar om haat. Acteurs Troy Baker and Ashley Johnson nemen opnieuw de rollen van Joel en Ellie op zich. Woodward is niet de enige link tussen de game en Westworld. Het verhaal voor de game wordt geschreven door Druckmann en Halley Gross. Die laatste schrijft ook de verhalen en dialogen voor de tv-serie. Wanneer The Last of Us: Part II verschijnt, is niet bekend.