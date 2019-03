Poster wijst op komst The Last of Us Part II in oktober

Een promotieposter van een Peruaanse gamewinkel over The Last of US Part II maakt melding van het verschijnen van het spel in oktober dit jaar. Sony en ontwikkelaar Naughty Dog hebben nog niets officieels bekendgemaakt over een releasedatum.

De poster van de gamewinkel LawGamers toont het spel met de voorverkoopprijzen, met helemaal onderaan de tekst 'lanzamento: octubre 2019', oftewel 'verschijning: oktober 2019'. De poster lijkt op het moment van schrijven niet online te staan bij de winkel.

Het gebeurt vaker dat winkels placeholders voor nog te verschijnen games op hun site zetten, waarop soms ook verschijningsdata ingevoerd worden die meestal niet kloppen. Dit keer gaat het dus om een datum die op promotiemateriaal genoemd wordt. Volgens The Loot Gaming heeft Sony ook recent een conferentie achter gesloten deuren georganiseerd waarbij details zijn gedeeld over de games die het bedrijf dit jaar uitbrengt, al houdt ook die site nog een slag om de arm.

Het tweede deel uit de The Last of Us-serie werd in december 2016 aangekondigd en hoofdrolspelers Joel en Ellie keren terug. In het spel is echter Ellie en niet Joel de hoofdrolspeelster.