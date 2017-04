Door Sander van Voorst, maandag 10 april 2017 10:20, 65 reacties • Feedback

Het team achter de populaire mediaspelersoftware Kodi heeft bekendgemaakt dat het overweegt samen te werken met auteursrechthouders. Zij zouden hun inhoud die is voorzien van drm-bescherming, dan via officiële add-ons kunnen aanbieden.

Het Kodi-team zegt tegen TorrentFreak dat er vaak contact wordt gezocht door auteursrechthebbenden. Sommige partijen begrijpen dat Kodi alleen software is om media af te spelen en dat het niet zelf de add-ons van derden maakt, waarmee in bepaalde gevallen auteursrechtelijk beschermde films en series gratis bekeken kunnen worden. Andere partijen vragen het team daarentegen om die add-ons te blokkeren.

Martijn Kaijser, een van de Kodi-ontwikkelaars, stelt dat het niet wenselijk is om code te verwijderen of add-ons te blokkeren, omdat het eenvoudig is om de add-on te wijzigen en opnieuw aan te bieden. Om toch iets tegen piraten te ondernemen, wil het team achter de mediaspeler meer legale aanbieders op zijn platform onderbrengen. Daarom zou het momenteel overwegen om drm-bescherming te introduceren. Het gaat daarbij om 'low level drm'.

Volgens Kaijser is dit nodig om auteursrechthebbenden het vertrouwen te geven dat zij hun inhoud veilig via Kodi kunnen aanbieden. In het verleden zou Kodi moeite hebben gehad om partijen ervan te overtuigen met officiële add-ons te komen. Er is momenteel wel een aantal legale add-ons, waaronder Plex en Twitch. Een grote partij als Netflix ontbreekt echter. Door iets tegen auteursrechtinbreuk te ondernemen, zou het makkelijker zijn om de partijen te overtuigen.

Vorig jaar maakte het Kodi-team bekend stappen te ondernemen tegen bedrijven die kant-en-klare mediaspelers met Kodi verkopen en suggereren dat er gratis naar recente films en series gekeken kan worden. Hierover zegt het team dat dit niet de aanpak is die het wil hanteren en dat het de voorkeur geeft aan meer legale content.