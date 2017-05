Door Bauke Schievink, zondag 14 mei 2017 10:04, 5 reacties • Feedback

Kodi gaat stoppen met de ondersteuning voor Windows Vista. Bij de release van versie 18 van de multimediasoftware zal Windows Vista ontbreken op het lijstje ondersteunde besturingssystemen, nadat eerder al Windows XP werd geschrapt.

Het nieuws kwam naar buiten via de website van Kodi. De belangrijkste boodschap is voor gebruikers die nog Windows Vista draaien; die kunnen namelijk niet upgraden naar versie 18 van de software, die codenaam Leia draagt. Voor hen blijft versie 17 de laatste versie die functioneert op het besturingssysteem. Als reden voor het stopzetten van de ondersteuning geeft Kodi aan dat het aantal ondersteunde systemen steeds moeilijker is bij te houden, waardoor er een aantal van het lijstje geschrapt moeten worden. Ook het stopzetten van de ondersteuning vanuit de fabrikant, in dit geval Microsoft, speelt mee in de beslissing.

In het verleden stopte Kodi al de ondersteuning voor de eerste Xbox, waarvoor de eerste versie van de multimediasoftware werd gemaakt. Ook voor Windows XP, de Apple TV2, OS X 10.8 en Ubuntu 12.04 is het doek inmiddels al gevallen.

Kodi heeft eerder al een artikel online gezet waarin het uitlegt welke vernieuwingen versie 18 met zich meebrengt. Zo is er onder andere de mogelijkheid om via stemcommando's te zoeken op de Android-versie van Kodi. Waarschijnlijk worden in een later stadium nog een aantal nieuwe Kodi-features aangekondigd; versie 18 is momenteel alleen nog beschikbaar als ontwikkelaarsbuild.