Door Sander van Voorst, vrijdag 3 februari 2017 20:34

Submitter: Klojum

Een populaire Kodi-add-on, genaamd Exodus, bevatte code waarmee een ddos-aanval op verschillende doelwitten uitgevoerd kon worden. Volgens de ontwikkelaar van de add-on was het een maatregel om zich te beschermen tegen personen die hem schade wilden toebrengen.

De ontwikkelaar, bekend als Lambda, heeft inmiddels een verontschuldiging gepubliceerd waarin hij zegt dat hij stopt met zijn werk aan Exodus, merkte TorrentFreak op. Hij zegt verder dat de code van zijn add-on door anderen werd gebruikt zonder zijn naam te vermelden en dat hij vreemde berichten kreeg van onbekende personen. Door de stress zou hij vervolgens een verkeerde beslissing hebben genomen en de regels hebben toegevoegd. De code werd echter ontdekt, waarna er een discussie ontstond op het TVAddons-forum.

De code, waarmee veelvuldig verbinding werd gemaakt met verschillende sites, is inmiddels met versie 3.0.5 uit de add-on verwijderd, zegt een vertegenwoordiger van de site tegen TorrentFreak. Nadat de site de aanwezigheid van de regels in de add-on had vastgesteld, werd de repository van de ontwikkelaar geblokkeerd. De ontwikkeling van de add-on wordt met toestemming van Lambda opgepakt door TVAddons. De ontwikkelaar wil zelf nog wel verder werken aan andere projecten.

Exodus is een add-on voor de mediaspelersoftware Kodi waarmee inhoud uit verschillende bronnen te streamen is. Deze zijn niet in alle gevallen legaal. TorrentFreak merkt op dat de ontwikkelaar van de add-on de functie voor de verwijdering al optioneel had gemaakt met een functie genaamd 'anonymous protection'.