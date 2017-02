Door Sander van Voorst, vrijdag 3 februari 2017 19:43, 13 reacties • Feedback

Sites die gehost worden bij Freedom Hosting II, een hostingpartij voor sites op het Tor-netwerk, zijn sinds vrijdag onbereikbaar. Zij vertonen een mededeling van 'Anonymous', waarin staat dat de organisatie is gehackt omdat deze veel kinderporno zou hosten.

In de mededeling, die op de sites van Freedom Hosting II te lezen is, staat dat 'meer dan vijftig procent van de bestanden op de server uit kinderporno bestaat', wat in strijd zou zijn met het eigen beleid van de hoster. De verantwoordelijken voor de hack, die claimen Anonymous te vertegenwoordigen, schrijven verder dat zij 74GB aan buitgemaakte bestanden en een database van 2,3GB via een torrent verspreiden. Eerst vroegen zij 0,1 bitcoin voor de gegevens, zoals The Verge opmerkte, maar deze eis hebben zij inmiddels laten vallen.

Onderzoeker Sarah Jamie Lewis liet vrijdag via Twitter weten dat een eerdere scan uitwees dat Freedom Hosting II verantwoordelijk was voor het hosten van 'twintig procent van alle websites op het dark web'. Zij was in staat de sites in kaart te brengen doordat deze een ssh fingerprint deelden. In totaal zou het om 10.613 sites gaan. Lewis zegt tegen The Verge dat de actie 'een grote klap is, omdat veel sites persoonlijke of politieke blog en forums waren'. Door de actie zou er verder 'veel diversiteit van het darkweb zijn verdwenen'.

In 2011 deed zich eerder een soortgelijk incident voor, toen Anonymous claimde de servers van Freedom Hosting met een ddos neergehaald te hebben in verband met het hosten van kinderporno. In 2013 werd de eigenaar van het bedrijf in Ierland door de FBI opgepakt. Freedom Hosting II is de opvolger van de originele organisatie.

Het bericht dat op de sites te zien is