Kodi waarschuwt dat wachtwoorden van forumgebruikers zijn buitgemaakt bij hack

Softwaremaker Kodi waarschuwt dat de gegevens van de accounts van alle forumgebruikers zijn buitgemaakt bij een inbraak in zijn software. Een of meerdere criminelen konden via een adminaccount de hele database back-uppen en downloaden.

Hoewel de wachtwoorden zijn versleuteld, waarschuwt Kodi dat alle gebruikers ervan uit moeten gaan dat het wachtwoord op straat ligt. Kodi waarschuwt daarom dat gebruikers die het wachtwoord bij andere sites of diensten ook gebruiken het daar ook zouden moeten veranderen. Kodi wil voor iedereen het wachtwoord op het eigen forum resetten, maar dat is nog niet gelukt.

In de tussentijd is het systeem offline. Het is onbekend om hoeveel accounts het precies gaat. Iemand kwam als admin het MyBB-systeem in, doordat het ging om een inactieve admin. Die is de software twee keer binnengedrongen in februari. Daarbij is de hele database geback-upt en gedownload. Die database is online aangeboden. Het is onbekend wie verantwoordelijk is of zijn voor de hack. Het is ook niet duidelijk wanneer het forum weer online zal zijn.