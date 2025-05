Age of Empires: DE Return of Rome komt volgende maand uit

De Age of Empires: Definitive Edition-dlc Return of Rome komt volgende maand uit. Dat heeft de ontwikkelaar bekendgemaakt. De dlc was in oktober vorig jaar aangekondigd. Rise of Rome was een uitbreidingspakket voor Age of Empires 1, deze hoort bij AoE2.

Age of Empires DE Return of Rome

Het was al langer duidelijk dat de dlc ergens in het voorjaar of de zomer uit gaat komen, maar de ontwikkelaar heeft nu de datum van 16 mei bevestigd. De dlc was aangekondigd op 25 oktober vorig jaar, toen de franchise 25 jaar bestond. Toen waren er meer aankondigingen rond de game.

Er zijn verder weinig details over wat het uitbreidingspakket zal gaan bieden. De naam en de afbeelding suggereert een link met Rise of Rome, dat in Age of Empires 1 zit. Deze dlc is voor de Definitive Edition van Age of Empires 2.