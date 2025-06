Age of Empires II Definitive Edition en Age of Empires IV aangekondigd voor Xbox

Xbox kondigt Age of Empires II: Definitive Edition aan voor Xbox One en Xbox Series X/S. De game moet in januari 2023 voor de consoles verschijnen. Age of Empire IV komt later in 2023 uit voor de consoles.

Xbox kondigt ook meteen de releasedatum aan voor Age of Empires II: Definitive Edition. De game verschijnt op 31 januari. Voor Age of Empires IV wordt nog geen exacte datum geven, maar meldt Xbox alleen dat de game 'later in het jaar komt'.

De aankondiging werd gedaan in het teken van het vijfentwintigjarig bestaan van de Age of Empires-serie. De eerste game verscheen in 1997. Het tweede deel verscheen oorspronkelijk in 1999, maar kreeg later een remaster die nu wordt uitgegeven als Definitive Edition met tientallen updates en dlc. De Xbox-versie krijgt ook alle extra content die ook voor pc beschikbaar is. Het team achter de game is van plan om ook komend jaar nog nieuwe updates uit te brengen voor Age of Empires II: Definitive Edition.

Na zestien jaar verscheen vorig jaar voor het eerst weer een nieuwe game in de serie:Age of Empires IV . De game bouwt in veel opzichten voort op het populaire tweede deel uit de serie. De review van Tweakers lees je hier.

Naast de release op Xbox One en Xbox Series X/S worden de games ook onderdeel van Gamepass op zowel de consoles als pc. Daarnaast komt Age of Empires II: Definitive Edition ook beschikbaar via Xbox Cloud Gaming. Het is niet duidelijk of Age of Empires IV ook te streamen zal zijn.