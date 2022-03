Netflix neemt gamestudio van voormalige Zynga- en Ensemble-medewerkers over

Netflix heeft voor een onbekend bedrag de Amerikaanse gamestudio Boss Fight Entertainment overgenomen. Het is de derde overname van een gamestudio voor Netflix, sinds het bedrijf aankondigde games te gaan aanbieden.

Met de overname van Boss Fight Entertainment breidt Netflix zijn aanbod van games uit, meldt Amir Rahimi van Netflix Game Studios. Boss Fight Entertainment is een in 2013 opgerichte studio met vestigingen in de Amerikaanse steden Allen en Austin. De studio heeft 130 medewerkers en is onder andere bekend van de mobiele rpg Dungeon Boss.

De studio is ontstaan nadat Zynga Dallas stopte. Onder andere de componist van de Age of Empires-games en Age of Mythology en een voormalig topman van Amazon Game Studios werken bij Boss Fight Entertainment. Netflix nam vorig jaar september de gamestudio Night School en eerder deze maand Next Games over.

Netflix maakte in de zomer van vorig jaar bekend games te gaan aanbieden. Netflix Games werd vorig jaar november geïntroduceerd. Gebruikers moeten de aangeboden games voor iOS en Android installeren op hun smartphone of tablet.