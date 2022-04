Netflix neemt ontwikkelaar van avonturengame Oxenfree over

Night School Studios, de ontwikkelaar van de indiegame Oxenfree, is overgenomen door Netflix. Het bedrijf gaat nu games ontwikkelen voor het streamingplatform. De studio zegt te blijven werken aan het reeds aangekondigde vervolg op Oxenfree.

Night School Studios is de eerste gamestudio die Netflix overneemt. Volgens Night School Studios maakt Netflix het voor gamestudio's mogelijk om zich met entertainment op miljoenen mensen te richten, net als het voor tv en film doet. Doordat de voormalige indieontwikkelaar zich op verhalende games richt, sluit het bedrijf naar eigen zeggen goed aan op Netflix.

Eerder meldde Netflix zich meer op games te gaan richten. De studio was vorige maand in Polen aan het testen met mobiele games, die dan via de Netflix-app te downloaden zijn, maar met deze overname lijkt het erop dat er ook games speciaal voor de dienst ontwikkeld gaan worden. Wanneer Netflix eigen games gaat aanbieden op de dienst, en of die games dan ook nog op andere plekken speelbaar zijn, is niet bekend gemaakt.

Netflix heeft zelf al een tweetal games uitgegeven die gebaseerd zijn op de Netflix Original-serie Stranger Things. De eerste is enkel beschikbaar voor mobiele apparaten, maar het vervolg kwam ook uit op pc en consoles. Deze twee games waren eveneens te downloaden bij de eerdergenoemde test in Polen.

Night School Studios heeft sinds zijn oprichting in 2014 vier games uitgebracht, waarvan Oxenfree uit 2016 het bekendst is. Het verhaal speelt een grote rol in die game, zo zijn er verschillende eindes, afhankelijk van de narratieve keuzes die spelers maken. De studio is momenteel bezig met Oxenfree II: Lost Signal. Night School benadrukt in de aankondiging dat de Netflix-overname geen invloed heeft op de ontwikkeling van die game.