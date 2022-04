Rolls-Royce wil eind 2023 eerste elektrische auto uitbrengen

Rolls-Royce heeft de Spectre geïntroduceerd, het eerste volledig elektrische model van het merk. Dit model moet in het vierde kwartaal van 2023 op de markt verschijnen. Spectre gaat hetzelfde platform delen als andere Rolls-Royce-modellen.

De autofabrikant geeft nog niet veel details over de eerste EV van het merk. Het lijkt om een tweedeurs coupé te gaan, vergelijkbaar met de huidige Wraith. Rolls-Royce zegt de auto te bouwen op hetzelfde aluminium platform als alle Rolls-Royce-modellen sinds 2017. Dit platform wordt dus nu gebruikt voor benzineauto's maar is volgens Rolls-Royce van begin af aan ontwikkeld om ook voor elektrische auto's gebruikt te kunnen worden.

Rolls-Royce hint al een tijdje naar de komst van een elektrische auto en zei eerder dat dit model 'nog in dit decennium' zou verschijnen. Nu blijkt de auto over twee jaar al in verkoop te gaan. Vanaf 2030 bouwt en verkoopt de fabrikant alleen nog maar elektrische auto's. Concurrent Bentley verwacht in 2025 de eerste EV op de markt te kunnen brengen, ook deze fabrikant wil in het volgende decennium alleen nog maar elektrische auto's verkopen.