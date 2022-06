Lamborghini wil eerste volledig elektrische auto tussen 2025 en 2030 uitbrengen

Lamborghini wil in de tweede helft van dit decennium een eerste volledig elektrische auto presenteren en verkopen. Details geeft Lamborghini nog niet. Het elektrische model is onderdeel van Lamborghini's plan om te elektrificeren.

Het eerste elektrische model is het slotonderdeel van Lamborghini's elektrificatieplan. Over deze auto zegt de Italiaanse autofabrikant alleen dat die 'uitzonderlijke prestaties moet geven en aan de top van het segment' gepositioneerd gaat worden.

Voordat de eerste EV verschijnt, moet er in 2023 'een eerste hybride' uitkomen. Dat het merk hier over eerste spreekt is opvallend; Lamborghini heeft met de Sián FKP 37 al een hybridemodel met een elektromotor in de versnellingsbak. Deze levert 22kW of 34pk en gebruikt supercondensators in plaats van lithium-ionaccu's als energieopslag.

Het ligt niet voor de hand dat Lamborghini ook voor zijn eerste EV deze supercondensators wil gebruiken. Deze accutechniek kan meer kracht leveren dan lithium-ionaccu's, maar kan minder energie opslaan dan een li-ionaccu van vergelijkbare grootte. Voor het elektrificatieplan investeert Lamborghini 1,5 miljard euro in vier jaar tijd.

Concurrent Ferrari wil in 2025 een volledig elektrische auto presenteren. Ook deze fabrikant heeft nog geen details gedeeld, al sprak het bedrijf wel eerder over een supercar. Dit bedrijf heeft met de SF90 Stradale al wel een plug-inhybride.