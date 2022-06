Duitse kartelwaakhond start onderzoek naar machtspositie Amazon

Het Duitse Bundeskartellamt start een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik van Amazon. De kartelwaakhond onderzoekt of Amazon een 'wezenlijke invloed' heeft op de concurrentie. Als dat zo is, kan Amazon gestraft worden voor 'anticompetitieve praktijken'.

Volgens de kartelwaakhond heeft Amazon dusdanig veel invloed op concurrentie in verschillende markten, dat het bedrijf onder de loep genomen moet worden. Het onderzoek is gericht op bewijs vinden dat Amazon zo machtig is in bepaalde markten, dat concurrenten vrijwel geen kans maken. Dat kan het Bundeskartellamt omdat het sinds januari nieuwe bevoegdheden heeft om grote techbedrijven aan te pakken. Hierdoor kan de waakhond eerder ingrijpen als hij oordeelt dat een groot techbedrijf oneigenlijk gebruikmaakt van zijn machtspositie.

Met de nieuwe bevoegdheden kan de kartelwaakhond techbedrijven verbieden om anticompetitieve praktijken in te zetten, zoals zichzelf voorrang geven of het moeilijker maken voor anderen om een markt binnen te komen door bijvoorbeeld alle relevante data te verwerken die een concurrent nodig zou hebben.

Het onderzoek naar Amazon is het tweede onderzoek dat het Bundeskartellamt uitvoert onder de nieuwe bevoegdheden. In december startte het een onderzoek naar Facebook, omdat Facebook Oculus-gebruikers verplicht om een Facebook-account te hebben. Met de bevoegdheden kon het in januari het onderzoek naar de machtspositie van Facebook verbreden.

De waakhond heeft naast deze nog twee zaken lopen tegen Amazon. In een zaak onderzoekt hij of Amazon de prijzen beïnvloedt van verkopers op Amazon Marketplace met bijvoorbeeld algoritmen. De andere zaak kijkt naar overeenkomsten tussen Amazon en fabrikanten waardoor verkopende derden op Market Place uitgesloten worden van de verkoop van bepaalde producten.