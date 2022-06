Procureur-generaal Washington klaagt Amazon aan om schending antitrustwetgeving

Karl Racine, de procureur-generaal van Washington DC klaagt Amazon aan wegens schending van de Amerikaanse antitrust-wetgeving. Volgens Racine misbruikt het Amerikaanse bedrijf zijn monopoliepositie en is het verantwoordelijk voor de artificiële hoge prijzen in webwinkels.

Door de prijzen van producten op Amerikaanse online marktplaatsen te controleren en hoog te houden, schond het bedrijf volgens de procureur-generaal de wet van Washington DC. “Amazons beleid verhinderde de concurrentie, inclusief online handelaars, om te concurreren op het gebied van prijs. Zo kon men geen marktaandeel winnen en dat resulteerde ook in het afremmen van de innovatie", aldus de man.

Volgens Racine werden handelaars die hun goederen verkochten via Amazons webwinkel bovendien verplicht om via een clausule diezelfde producten nergens anders goedkoper aan te bieden, ook niet op hun eigen website. Het bedrijf rekende volgens de procureur-generaal hoge commissies die ervoor zorgden dat de prijzen op andere online webshops in het algemeen artificieel hoog bleven waardoor de consument meer moest betalen.

Sinds 2019 is Amazon gestopt met de verplichte prijsafspraken die het maakte met Amerikaanse handelaars. Maar volgens Racine voerde Amazon in het geheim nieuwe maatregelingen in waardoor handelaars alsnog van het platform verwijderd konden worden als ze hun producten elders goedkoper aanboden.

In 2017 stopte het bedrijf in Europa met soortgelijke prijsafspraken voor boeken nadat de Europese Commissie een onderzoek had ingesteld naar vermeend machtsmisbruik van het Amerikaanse bedrijf. Het bedrijf heeft nog nog niet gereageerd op de aanklacht van de Amerikaanse procureur-generaal.