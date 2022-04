EU bereidt potentieel antitrustonderzoek naar Microsoft Teams voor

De Europese mededingingsautoriteit overweegt een onderzoek in te stellen naar Microsoft en het feit dat het Teams bundelt met Office. Dat blijkt uit het feit dat Microsoft en concurrenten vragenlijsten over dit onderwerp van de autoriteit hebben ontvangen.

De Europese Mededingingsautoriteit kijkt volgens Reuters naar de periode van 2016 tot 2021. Teams kwam in 2017 op de markt. De vragenlijsten zouden gestuurd zijn naar Microsoft en zijn 'rivalen' op het gebied van werk-apps. Vermoedelijk gaat het om partijen als Slack, Google, Facebook en Zoom. De vragenlijsten sturen betekent nog niet dat het zeker is dat er een officieel onderzoek komt, maar het is wel een indicatie dat Europa ermee bezig is.

Slack diende halverwege 2020 een klacht in over de praktijken van Microsoft. Het bedrijf beschuldigde Microsoft van misbruik van zijn monopoliepositie, omdat de techgigant met Teams te veel macht zou hebben. "Microsoft bouwt een zwak, nagemaakt product en koppelt dat aan hun eigen dominante Office-product, dwingt gebruikers het te installeren en blokkeert het verwijderen ervan", zei jurist David Schellhase van het bedrijf destijds. "Het is een kopie van hun illegale gedrag tijdens de 'browseroorlogen'."

Volgens Reuters wordt in de vragenlijsten onder andere geïnformeerd naar of en hoe het bundelen van producten de aanbieder een voordeel oplevert in beide markten, wat het bundelen doet met de barrier to entry op de markt voor werk-apps en hoeveel inkomsten de concurrenten misgelopen zijn door het bundelen van Teams. De vragenlijsten zijn niet openbaar, maar Reuters heeft ze kunnen inzien.