'Microsoft heeft toezeggingen over Teams gedaan aan Europese Commissie'

Microsoft heeft toezeggingen gedaan over zijn chatdienst Teams aan de Europese Commissie (EC). Dat schrijft Reuters op basis van interne bronnen. In 2020 diende Slack een antitrustklacht in tegen Microsoft, omdat de techgigant met Teams te veel macht zou hebben.

De toezeggingen moeten de opening van een formeel antitrustonderzoek voorkomen, claimt Reuters. Het heeft een voorlopig aanbod van concessies gedaan om te proberen de zorgen van de EC weg te nemen, zegt een van de betrokkenen tegen het persbureau. Doordat de klacht van Slack nog wordt onderzocht, weigert de EC om antwoord te geven op de vragen van Reuters. Microsoft kiest er ook voor om niet te reageren.

Twee jaar geleden heeft Slack een officiële klacht ingediend tegen Microsoft bij de EC. Slack wil dat de Europese Commissie een antitrustonderzoek begint naar de praktijken van Microsoft vanwege diens dominante positie op de markt. Microsoft zou die dominantie gebruiken om concurrenten zoals Slack tegen te werken. De klacht richt zich vooral op Teams. Die chatdienst wordt standaard aan het marktdominante Office gekoppeld, zegt Slack, waardoor het door miljoenen gebruikers wordt geïnstalleerd en waarbij 'de werkelijke kosten voor zakelijke gebruikers verborgen blijven'.

Reuters berichtte vorig jaar dat er een potentieel onderzoek van de EC naar Teams wordt voorbereid. Daarbij wordt vooral gekeken naar de periode van 2016 tot 2021. Teams kwam in 2017 op de markt.