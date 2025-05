'Microsoft stopt bundeling van Teams met Office na klacht van Slack'

Microsoft stopt met het bundelen van Teams met Office-producten, zeggen bronnen van de Financial Times. Dat zou te maken hebben met een onderzoek van de Europese Commissie. Microsoft zou bedrijven twee Office-pakketten willen aanbieden, waarvan een zonder Teams.

Twee bronnen zeggen tegen de Financial Times dat het bedrijf die concessie zou hebben gedaan, maar dat de gesprekken ook nog gaande zijn en het niet zeker is of het uiteindelijk tot een deal komt. Met de concessie zou er geen formeel antitrustonderzoek worden opgestart. De afspraak zou eruit bestaan dat Microsoft in de toekomst communicatieapp Teams niet standaard meer meelevert met Office-producten voor zakelijke gebruikers, maar dat dat wel nog als optie te koop is. Nu is Office alleen nog als bundel af te nemen.

De gesprekken tussen Microsoft en de Europese Commissie zijn het gevolg van een klacht die Slack in 2020 indiende. Slack hekelt dat Microsoft het concurrerende Teams automatisch meelevert met Office. Het bedrijf vroeg de Europese Commissie een onderzoek te openen en Microsoft te dwingen die bundeling te stoppen; een situatie die veel lijkt op de antitrustklachten tegen Microsoft uit 2008 toen het bedrijf Internet Explorer standaard met Windows meeleverde en waarvoor Microsoft flinke boetes kreeg.

Microsoft zou al eerder toezeggingen hebben gedaan aan de Europese Commissie. Dat zeiden bronnen vorig jaar tegen Reuters. Het was toen nog niet bekend welke toezeggingen dat precies waren.