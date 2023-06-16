Microsoft maakt Teams-integratie in Windows 11 makkelijker te verwijderen

Microsoft gaat de ingebouwde Chat-app uit Windows 11 verwijderen. In plaats daarvan komt er een Teams-app, maar die wordt makkelijker te verwijderen dan Chat dat nu is, ondanks dat Chat nu feitelijk al een Teams-client is.

Microsoft doet dat in Insider Preview 23481 van Windows 11. Daarin wordt de standaard Chat-app vervangen door de consumentenversie van Teams, schrijft het bedrijf. Dat is niet alleen een naamswijziging, maar ook een manier om Teams minder diep te integreren in het OS.

Voorheen had Windows 11 de ingebouwde Chat-app, die bovendien vastgepind was aan de taakbalk en die daar alleen uit kon worden verwijderd als gebruikers naar het Instellingen-menu gingen. Chat was feitelijk een Teams-app, maar alleen voor consumenten en niet voor zakelijke gebruikers. Die moesten daarvoor dan weer de aparte Pro-versie van Teams installeren. Er was geen onderlinge communicatie mogelijk tussen gratis en betalende gebruikers van Teams, wat de app weinig praktisch maakte. Gebruikers klaagden daarom dat de software te diep in het besturingssysteem was geïntegreerd zonder daar echt nuttig te zijn.

Eerder dit jaar gingen er al geruchten dat Microsoft zou willen stoppen met het bundelen van Teams met Office. Dat zou het bedrijf doen naar aanleiding van een mogelijk onderzoek van de Europese Commissie. Dat onderzoek is een gevolg van een klacht van concurrent Slack. Vorig jaar had Microsoft al 'toezeggingen' gedaan aan de Europese Commissie rondom dergelijke antitrustpraktijken, maar het is tot de dag van vandaag niet duidelijk wat die toezeggingen precies inhouden.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 16-06-2023 20:29 87

16-06-2023 • 20:29

87

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Reacties (87)

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Waterbeesje 16 juni 2023 20:48
Een mooi gebaar...
Nadat ze een hoop gebruikers hebben gefrustreerd.
Oprecht fijn dat er weer een stukje bloatware weg kan (dat in eerste plaats al niet geïnstalleerd hoort te zijn)

De filosofie er achter snap ik wel, het binden van mensen aan de eigen producten van MS... Maar dat mes is aan de andere kant ook vlijmscherp. Ik ken niemand die waarde hecht aan de Windows kaarten app, paint 3D of chat en komen dan bij mij ("de nerd") om te vragen waarom dat er op zit. Maar ik weer uitleggen dat je voor bloatware tegenwoordig geen OEMs meer nodig hebt.
5pë©ïàál_Tèkén @Waterbeesje16 juni 2023 21:41
Ik denk dat je de corona eventjes 'vergeet'. Een tijdje geleden moest iedereen thuis kunnen werken. Een geïntegreerde Teams/Chat app maakte het makkelijker om de digibeet op Teams te krijgen. Nu is die noodzaak weg.
GeroldM
@5pë©ïàál_Tèkén16 juni 2023 23:07
Op mijn hagelnieuwe Windows 11 laptop (Lenovo IdeaPad 3 met i5 CPU) had ik toch echt problemen met de busines editie van Teams. Het installeren ging wel, maar connecteren met anderen niet. Vantevoren eerst de ingebouwde Teams/chat gedeactiveerd, maar dat resulteerde dus in niks.

Dan Business Teams maar verwijderd, Teams/chat geactiveerd, start het niet meer op. Daarna ging installeren van Teams Business ook niet meer. Met het tooltje Revo Uninstaller was het later wel mogelijk om de Teams/chat app van mijn laptop te verwijderen, Teams Business installeerde zich weer en kon nu wel contact met anderen leggen.

Hagelnieuwe laptop dus waarop alleen Teams Business is geinstalleerd. Geen Microsoft Office erop, De rest van mijn programmaset is 'portable', dus niet geinstalleerd. Ben dus niet zo onder de indruk van de kunstjes van Teams, van Windows 11 of van Microsoft sinds ze Windows 11 hebben uitgebracht.

Heb al getest of deze Lenovo laptop goed met Linux overweg kan en de versie van Linux Mint 21 die ik van de pendrive opstarte werkte alle hardware en knoppen meteen, zonder ook maar iets in de command-line/shell/terminal te hoeven doen. Er is dus een uitweg voor me.
mjl @GeroldM17 juni 2023 00:13
Een bloatware vrije Windows Pro herinstallatie zal ook wonderen doen… de meegeleverde install van vaak laptop leveranciers zit vaak vol met (al dan niet) goed bedoelde bloatware…
P_Tingen @GeroldM17 juni 2023 12:59
Teams is een monster. Ik heb een standaard ingerichte laptop en daar werkt teams (business) prima, maar de klant waar ik zit werkt met de free versie en moet hemel en aarde bewegen, regendansen uitvoeren en soms kleine jongetjes offeren om aan een videovergadering te kunnen deelnemen, daarbij verdwalend in allerlei aanmeld- en tweefactorprocedures.

Voor mijn zwemclub maken we gebruik van http://meet.jit.si en dat werkt echt letterlijk binnen 5 seconden. Waarom kan dat niet zo simpel met Teams?
Ebbez @P_Tingen17 juni 2023 22:56
Dat komt denk ik omdat Microsoft probeert zoveel mogelijk mensen in hun ecosysteem te krijgen, en de daarbij komende beleidzooi die alle organisaties (terecht) in hebben gesteld moet dan alsnog gehandhaafd worden. Bij Teams Business maak ik liever een link waar men 'anoniem' bij kan deelnemen en stuur ik die apart met de mail op. Als je iemand moet toevoegen aan de groep / vergadering wordt die persoon als 'gastaccount' toe te voegen (te gast bij jouw organisatie) om toch jouw organisatie's beveiligingsbeleid toe te passen.

Alles van Microsoft is zo z'n eigen monster. Het is echt fucking verschrikkelijk. Legacy zooi gemixt met nieuwe zooi die niet alle functionaliteit altijd bevat, waardoor je voor de nieuwe feature de nieuwe interface moet gebruiken, en voor een oude (nog steeds broodnodige) feature de legacy. Enorm baggere integratie waardoor (bijv user) updates enorm lang (voor mijn doen; 10 minuten) duren voordat ze gepropageerd zijn door alle systemen.

[Reactie gewijzigd door Ebbez op 26 juli 2024 07:52]

rko4u @GeroldM17 juni 2023 07:29
Wat ik begrijp is, dat u uw applicaties op een alternatieve manier heeft geïnstalleerd en dan klaagt dat de installatie niet goed gaat? Dit heeft waarschijnlijk niets met teams te maken, maar meer met ontbrekende installatieonderdelen.
GeroldM
@rko4u18 juni 2023 15:59
Ah, geweldige drogreden die je mt je post aanbrengt. En nee, begrijpend lezen blijft een kunst.Gezien de toon in uw ppost, ga ik het nog eens uitleggen: In de Windows settings (de settings welke de standaard installatie van Windows 11 mij aanbied) is de meegeleverde Teams uitgeschakeld. Daarna de zakelijke Teams installer van Microsoft gedownload en geinstalleerd. Verder niets geinstalleerd of verwijderd of aangepast van de standaard Windows 11 installatie op een hagelnieuwe laptop (Lenovo IdeaPad).

Het installeren van de zakelijke Teams versie was de 1e aktie na het uitschakelen van de meegeleverde Teams, zo'n 30 minuten na aanschaf van de laptop.

Dat dit al een probleem veroorzaakte in de standaard Windows 11 installatie, gaf mij de indruk dat Teams (en Windows 11) minder goed in elkaar zijn gestoken dan voorgaande versies van Windows.

Heb letterlijk elke versie van Windows (en Windows Server) gebruikt sinds Windows 3.11. Teams gaf alleen problemen op Windows 11. Op elk ander besturingssysteem ging de installatie van zakelijke Teams wel meteen goed.

Conclusie:
De meegeleverde Teams in Windows 11 heeft duidelijk de mogelijjkheid om de installattie van de zakelijke Teams versie om zeep te helpen.

Je zou verwachten dat Microsoft hierop wel wat meer getest zou hebben. En alle benodigde onderdelen installeerd. Of in elk geval een melding zou geven dat er benodigde onderdelen niet zijn geinstalleerd.

Maar goed, dit gehele debacle was mijn 1e kennismaking tot Windows 11 en Teams. Na dit voorval is er in mijn persoon een hekel aan Windows 11 aan het groeien. Daarvoor wa ik neutraal en wou het wel een kans bieden. Net zoals ik Windows 8 ook een kans gaf en deze versie van Windows mij uitstekend beviel.
rko4u @GeroldM18 juni 2023 16:20
Dus u heeft een onderdeel van Windows verwijderd die eigenlijk nuet verwijderd had mogen worden en daarmee zijn onderdelen verwijderd die teams business nodig had. Een ander verhaal, maar nu zelfs het gevolg van een afgeraden configuratie.
DeltaJuliett @GeroldM16 juni 2023 23:21
Dat is een goede uitweg. Ik ben sinds de komst van W10 overgegaan op Linux.
gwe.nouwen @DeltaJuliett17 juni 2023 18:57
Ik gebruik recentelijk beiden omdat ik er een haat liefde verhouding met heb, ze hebben beiden hun pro's en contra's. Want beiden zouden ze eigenlijk modulair moeten worden dus puur alleen de kernel met bureaublad en zelf beslissen wat voor extra's je installeert zoals office teken programmas verkenner etc etc.
Nu doe ik dit al door het overbodige aan programmatuur te verwijderen op beide systemen maar het al dan niet installeren zou makkelijker zijn.
DeltaJuliett @gwe.nouwen17 juni 2023 19:29
Het lastige van het vinden van het perfecte systeem is dat het even duurt. Mijn voorkeur ligt bij een stabiel systeem wat Out of the Box werkt.
Ik ben een Set It and Forget It persoon.

Gelukkig is er voor iedereen wel iets. Maar W11 is bagger ten aanzien van Linux, Mac en W10. En dat is echt slecht.
sfranken @gwe.nouwen18 juni 2023 00:38
Als je van een "lean" aanpak houd: de meeste distros hebben een "netinstall" / "base" versie zonder veel van de software die je noemt. Ik ben zelf bekend met Fedora, daar is de netinstall dus precies dat. Je kunt in de installer (Anaconda) precies aangeven wat je wel en niet wilt.

Als je dan alleen het bureaublad (GNOME bijvoorbeeld) aanklikt zonder extras krijg je dus precies dat.
Cergorach
@GeroldM17 juni 2023 12:46
Ik denk dat dit meer zegt over de Lenovo laptop installatie (of de gebruiker ;) ) dan over Teams zelf...

Als de gebruiker al een hekel heeft aan Windows/Teams dan zal het nooit wat goed kunnen doen, als de gebruiker dan ook nog eens een zware voorkeur heeft voor Linux Desktop, dan zal de hoeveelheid inzicht/moeite ook beperkt blijven qua Windows/Teams...

Tijdens de pandemie netjes een migratie naar Teams kunnen doen zonder grote issues. Dat wil niet zeggen dat ik geheel geen Windows/Teams issues heb (meegemaakt), maar die hebben dan eerder te maken met bepaalde limitaties. Die je jezelf stelt (zoals alleen Teams installeren) of worden opgelegd door je organisatie (downloaden van Office 365 blokkeren) of je het allemaal even snel, snel wil fixen (zonder echt goed te kijken waarom het niet werkt zoals verwacht).

Ik heb jaren Teams en Slack naast elkaar gebruikt, beide hebben zo hun voor en nadelen. Vanuit een beheer en integratie perspectief (office automation) is Slack vrij ruk tov. Teams en gezien de kosten en features die achter nog duurdere abonnementen zitten, wordt voor het gros van de organisaties toch eerder gekozen voor MS Teams dan bv. Slack. Zoom heeft een beetje z'n eigen ruiten ingegooid. En oplossingen van bv. Cisco hebben ook zo hun eigen issues en hun eigen prijskaartje... Geen van allen zijn 'perfect' en dan wordt het een exersitie van de 'lesser-evil' uitzoeken en deel daarvan zijn kosten, die van de software zelf, die van beheer/ondersteuning en gebruikers issues daarmee. Niet elke organisatie is gelijk en zo zijn er die andere eisen hebben dan anderen.
signslave @GeroldM18 juni 2023 08:10
Af en toe kijk ik eens bij microsof topics als apple gebruiker. Je moet echt een tweaker zijn, om windows te kunnen gebruiken. Voor apple was ik een prima windows monteur, moest t geregeld opnieuw installeren, maar ja. Nu ben ik gewoon een gebruiker. Ik weet wat er onder de motorkap gebeurd. Maar hoef er nooit aan tekomen. Jaren achter elkaar zonder opnieuw te installeren, een half jaar zonder opnieuw op te starten, maar wel updates. Af en toe ff windows topics kijken. Drama hier drama daar. En zo’n grote fanbase. Ongelofelijk.
Henkieschmenkie @signslave18 juni 2023 22:28
Fanbase? Interessante visie. Ik geloof dat maar heel weinig mensen op persoonlijk vlak heel veel affectie voelen voor Windows. Het is meer dat het werkt, (commerciële) software is er altijd op beschikbaar, games zijn er het breedst op beschikbaar. Om het nog niet te hebben over bedrijven die ook sterk voor Microsoft gaan en zo bijdragen aan die dominantie.

Maar ja, het werkt vooral. En er zijn versies geweest die voor eindgebruikers ook fijn werkten, meest recente hoogtepunt denk ik Windows 7. Maar er moet altijd wel weer wat omgegooid. Dat is bij Apple ook vaak genoeg zo maar Apple heeft in ieder geval het lef om het dan zo grondig te doen dat je, ook al ben je het er nog zo mee oneens, er enige visie in kunt zien; dat je iets terugkrijgt wat ook mooi is. Microsoft heeft er al decennia een handje van om de UI wel om te gooien maar toch zeker niet echt consequent. En dan vervolgens gedurende de lifecycle van een OS-release het stukje bij beetje een beetje bij te schaven. Zo ongeveer app voor app. Vreselijk.

Ik ben Windows-gebruiker. Tegen wil en dank. Al ben ik wel stappen aan het nemen om los te komen.
Verwijderd @5pë©ïàál_Tèkén19 juni 2023 09:49
Ik denk dat je de corona eventjes 'vergeet'. Een tijdje geleden moest iedereen thuis kunnen werken.
Dat is bij veel bedrijven gelukkig nooit weggegaan, dus moet nog steeds. Nog steeds veel mensen die in ieder geval gedeeltelijk thuiswerken. Veel meer dan ervoor. Ken zelf een aantal bedrijven die flink capaciteit in het kantoor hebben afgeschaald en daarmee veel nutteloze kosten van de hand doen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 26 juli 2024 07:52]

Zackito @Waterbeesje17 juni 2023 10:07
Wat vindt jij er dan van dat Apple facetime en imessage standaard installeert?

Ik irriteer me meer aan de bloatwate zoals tiktok en candy crush welke tegenwoordig standaard geinstalleerd worden.
Waterbeesje @Zackito17 juni 2023 11:08
Eerlijk is eerlijk, ik probeer Apple te ontwijken als een enge ziekte. Ik heb er minder dan niks mee. Maar de basis dat er veel wordt meegeleverd is in principe hetzelfde: ik vind het vreemd en ongewenst. Het is aan de gebruiker om te kiezen wat er wordt geïnstalleerd. Niet aan de bouwer van de pc en niet aan de leverancier van het OS.
Zackito @Waterbeesje17 juni 2023 11:10
Oké als je Apple probeert te ontwijken dan neem ik aan dat je Android ook ontwijkt? Of in ieder geval geen google services gebruikt?
signslave @Zackito18 juni 2023 08:46
Op macos zit vanalles. En t werkt gewoon. T zit niet op niet de weg.
Zackito @signslave18 juni 2023 09:03
Ja dus de criteria dat het geaccepteerd wordt is dat als het werkt is het niet erg? Zover ik weet werkt die teams app ook gewoon.

Ik heb er persoonlijk geen moeite mee, het is toch logisch dat je eigen producten mee levert en het lijkt er ook op als Microsoft het doet dat dan de wereld te klein is maar de rest van de merken mogen het wel.
signslave @Zackito18 juni 2023 10:45
Ik zou niet lachen als apple ineens imessage zou verwijderen bij een update. Zoals m$ doet. Ze hebben het windows vehicle en kloten er maar wer mee. Als er maar veel $ uitkomt. De gebruikers ervaring heeft geen podium plaats
Zackito @signslave18 juni 2023 11:36
Wat verdient Microsoft er dan aan gratis teams aan te bieden?
signslave @Zackito19 juni 2023 10:49
Gratis je een kleupele versie ongevraagd in je mik duwen, zodat je de betaalde versie gaat kopen?
Zackito @signslave19 juni 2023 15:54
Waarom zou je als consument/particulier de betaalde versie nemen?
Verwijderd @Zackito19 juni 2023 10:16
FaceTime en iMessage zijn tevens de apps die SMS en telefoongesprekken afhandelen, dus dat zou dan opgesplitst moeten worden, maar dan is de mooie feature van fallback weg (als iMessage niet lukt, dan stuurt ie een SMSje)
System @Waterbeesje17 juni 2023 21:18
Al zie ik geen reden waarom je het niet zou mogen kunnen verwijderen zie ik tevens ook het probleem niet waarom je jezelf zou ergeren dat je het niet kan. Die paar 100MB gaan het verschil niet maken.
Windows verkenner kan je ook niet deinstalleren.
Gebruik het gewoon niet zou ik denken?
Rataplan_ 16 juni 2023 20:37
Mooi. Als ie dan na een 'feature update' maar niet weer terugkomt als je m verwijderd hebt, zoals een aantal andere apps die je met Powershell weghaalt.
ShadLink @Rataplan_17 juni 2023 00:05
Mooi. Als ie dan na een 'feature update' maar niet weer terugkomt als je m verwijderd hebt, zoals een aantal andere apps die je met Powershell weghaalt.
Dat is geen officiële methode, dus komen die Apps daarna weer terug. (gezien ze onderdeel van het OS zijn). Maar MS levert bv al een tijdje een aantal Windows apps mee die je gewoon kan de-installeren via Settings. Die blijven weg, ook na een feature update. (maar niet na een reïnstall)
rko4u @Rataplan_17 juni 2023 07:26
Ik zou persoonlijk al heel blij zijn als teams niet na iedere update de automatisch starten optie weer reset. Ik wil namelijk thuis de mogelijkheid om teams op te starten, maar niet als ik prive op de laptop inlog.
HKLM_ 16 juni 2023 20:42
Er was geen onderlinge communicatie mogelijk tussen gratis en betalende gebruikers van Teams, wat de app weinig praktisch maakte.
Totdat je dat ding gaat gebruiken, Je Teams Business App nog open staat, deze afsluit en je gesprek in de consumenten teams ook weg is omdat het onderwater gebruik maakt van hetzelfde proces ofzo 8)7

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 26 juli 2024 07:52]

DeDooieVent 16 juni 2023 20:37
MSN, Yammer, Skype, Lync, Sharepoint... Teams

het is het telkens net niet, of nee, totaal niet
theduke1989 @DeDooieVent16 juni 2023 22:19
MSN was zeker wel iets, denk dat meer dan de helft MSN kennde.
Die andere Yammer Lync Sharepoint dat is het net niet.

Maar Skype was ook een tijd booming.
i7x @theduke198916 juni 2023 22:47
Microsoft heeft Skype gekocht omdat het booming was. Sindsdien heeft het zijn glans wel verloren. De naam is ook nog even misbruikt voor dat verschrikkelijke Skype For Business.

Overigens vind ik Teams best ok, maar echt, wie bedenkt het nu weer twee versies te maken die niet met elkaar omgaan. Iemand die zoiets bedenkt hoort toch niet te werken bij een bedrijf als Microsoft, laat staan in een positie die dat soort dingen bepaalt? Zou meteen de laan uit gestuurd moeten worden.

[Reactie gewijzigd door i7x op 26 juli 2024 07:52]

i-chat @i7x16 juni 2023 23:43
wat ik zo vreselijk jammer vind aan Teams is dat het geen losstaande dienst is,

geef iedere gebruiker de mogelijkheid om maximaal 3 gratis teams aan te maken en geef iedere teams-admin maximaal 5gb aan space, en 1gb voor alle overige leden,
en maak er een payment plan van om 5x zoveel data toe te wijzen voor bijvoorbeeld 5 per maand, of 10x zoveel data voor 10 euro per maand, of 100x voor 20 per maand. en je hebt een golden buisynes.

ik kan me namelijk best voorstellen dat je met 20 man in een vriendengroep allemaal 6euro per jaar betaalt om groepsuitjes te plannen, wat foto's te delen, met elkaar te praten of wat dan ook.

in plaats daarvan gaat teams nu volledig van je eigen one-drive space af en bovendien is het vreselijk irritant dat het allemaal in elkaar lekt, je weet soms gewoon niet meer wat je nu in drive zet vanuit je desktop of vanuit teams, en welke teams dan en wie dat bestand met je deelt - één grote teringzooi.
SirLenncelot @i-chat16 juni 2023 23:57
Waarom zou je met je vriendengroep dat bedrag betalen als dat nu allemaal “gratis” via de diensten van Meta kan?
i7x @i-chat17 juni 2023 00:04
Ah, OneDrive en SharePoint, nog zo'n nachtmerrie inderdaad. Ik moet er wel aan vanwege werk, maar het is allerminst plezierig. Overigens is mij het verschil tussen deze diensten ook nog steeds niet helemaal duidelijk. Ik heb OneDrive zo veel als mogelijk uitgeschakeld, maar als ik SharePoint mappen wil syncen op m'n pc, dan moet dat alsnog met OneDrive. En niet te vergeten zit er ook nog eens een verschil tussen een 'normaal' OneDrive account en een business account, blijkbaar.
Overigens sync ik de SharePoint mappen om iig geen gebruik te hoeven maken van de beschamende web interface. Wat een treurnis is dat allemaal. Ook een mix van enigzins 'modern' en jaren 90 stijl (bijvoorbeeld user access beheren) door elkaar heen waar niemand wijzer van wordt.
mjl @i7x17 juni 2023 00:16
Is allemaal dezelfde technologie met een ander jasje/ui. Maar overzichtelijker is het er niet op geworden. Legio collega’s die niks meer kunnen vinden want ‘in welke teams staat het nou’ en ‘ oja het staat ergens in Sharepoint’ plus ‘de eigenaar van de teams of sharepoint is niet meer in dienst en wat nu…”. Vervolgens ruimt niemand op want een nieuwe teams of Sharepoint pagina aanmaken is makkelijker dan alles netjes overdragen en/of opruimen 8)7
rko4u @i7x17 juni 2023 07:40
De sharepoint web interface, een zege voor managers maar een draak voor degene die het moet onderhouden. welke developer heeft daar geen nachtmerries van gehad?
The Zep Man
@i7x17 juni 2023 00:25
Microsoft heeft Skype gekocht omdat het booming was. Sindsdien heeft het zijn glans wel verloren. De naam is ook nog even misbruikt voor dat verschrikkelijke Skype For Business.
Je bedoelt Lync. ;)
rko4u @i7x17 juni 2023 07:35
Het zijn twee apps die voortdurend worden hernoemd.
Skype was de oorsprong van teams consumenten editie.
Skype for business/Lync zijn de basis geweest voor teams business editie.

De werkwijze van Microsoft is voor veel producten:
Koop een app,
Gooi er een MS sausje overheen
Hernoem het.
Gooi er nog een MS sausje overheen.
Hernoem het zo nodig nog een keer net zo lang tot mensen het gaan gebruiken.
!nFerNo @DeDooieVent16 juni 2023 21:38
MSN is 'm nochtans een lange tijd wél geweest.
DeDooieVent @!nFerNo17 juni 2023 07:35
tja dat is de ironie ook wel, ze hadden een zeer populair social network, een van de eerste. Draaien het eigenhandig de nek en gaan vervolgens 15 jaar proberen social network te creëren.

Dat is meteen ook het grote probleem met microsoft in mijn ogen, en neem van mij aan, ik ben absoluut niet anti-MS, ik gebruik windows graag als OS en ik zou geen serieus alternatief weten voor het (Native) office pakket.

Mijn kritiek gaat over het continue gezwalk en gepush van diensten die eigenlijk helemaal niemand van ze wil afnemen. In het proces slepen ze namelijk prima werkende applicaties met zich mee, skype ws gewoon een prima product, evenals Linked In. Tot MS het overnam, skype is inmiddels dood en linked in is in een soort circlejerkfaceboek kloon geevolueerd.
MrMonkE @DeDooieVent17 juni 2023 07:55
Was al naar de filistijnen toen al die Huxley associates e.d. het helemaal verziekte.
Was toen voor mij al onbruikbaar. 2008? 2003? weet niet meer maar al heel lang geleden.
SMGGM @DeDooieVent16 juni 2023 22:40
Misschien is het gewoon rond mij, maar Teams bij bedrijven lijkt me een gigantisch succes (ik laat even in het midden dat dit eerder komt door het zeer hard pushen en bundelen met O365 dat de haast standaard is in wat grotere bedrijven). Slack is gewoon buiten spel gezet (een kleine groep ontwikkelaars heeft het nog gebruikt, maar onder dwang toch naar Teams over moeten gaan) en van Zoom hoor ik niet meer (enkel voor webinars heeft het nog wat meer volwassen features).
Ja, Teams ingebakken in Windows en gericht naar consumenten duidelijk niet. Logisch ook niemand zat erop te wachten, je moet op een Windows computer zitten en kan enkel praten met mensen met W11 (en misschien die ook de app hebben).
Misschien dat ze de concurrentie hiermee aan wilde gaan met populaire game chatsystemen, maar wie zat daarop te wachten?

[Reactie gewijzigd door SMGGM op 26 juli 2024 07:52]

Croga @SMGGM17 juni 2023 07:48
Teams heeft Slack en Zoom verslagen omdat Teams beiden in één leverde.

Slack deed indertijd geen video en Zoom deed indertijd geen chat.
Teams deed beiden en integreerde ook nog eens heel goed in Sharepoint, OneDrive (business) en Office met als gevolg dat het daadwerkelijk zorgde voor eenvoudigere samenwerking op afstand in plaats van alleen text chat of video conferencing.

Nee, Teams was niet goed in chat. Nee, Teams was niet goed in video, maar mensen hadden liever één app die alles redelijk deed dan 100 apps die ieder hun eigen niche heel erg goed deden.
Scriptkid @DeDooieVent16 juni 2023 22:40
Loop is het nieuwe keyword
glatuin 16 juni 2023 22:08
Nu nog Edge/Bing, nog steeds erg lastig voor een niet tweaker om van browser/zoekmachine te veranderen.
IrBaboon79 @glatuin17 juni 2023 04:57
Niet-tweakers boeit dat over het algemeen niet; het is meer handige henkie die ze een zwamverhaal vertelt over Firefox of Google dat continue Chrome door je strot duwt die de vraag stuwt. Bewuste kiezers voor alternatieve browsers zijn een categorie hoger en vallen al meer onder de noemer tweakers, die weten meestal wat ze doen (alhoewel daar soms wat empathie ontbreekt mbt de kennis - of ontbreken ervan - van anderen).

[Reactie gewijzigd door IrBaboon79 op 26 juli 2024 07:52]

MrMonkE @glatuin17 juni 2023 08:05
Wordt je niet meer elke keer als je google of YT bezoekt met edge gevraagd of je chrome wil?.
_Dune_ Moderator OeB @glatuin16 juni 2023 22:22
Voor een niet Tweaker zal het dan practisch onmogelijk worden om uberhaubt het Internet op te komen. Want hoe komt men dan aan een browser? Daarnaast wat is er mis met Edge, heeft dezelfde basis als Chrome... wil je Fire Fox en een andere browser, dan kom je al op een punt dat je geen onwetende gebruiker meer bent, die wel weet hoe een andere browser te downloaden en installeren. Niet mis mee dat Windows een standaard browse bevat. :)

[Reactie gewijzigd door _Dune_ op 26 juli 2024 07:52]

Verwijderd @_Dune_16 juni 2023 23:40
Wat is er mis met edge?

Het mekkert de hele tijd of je allerlei dingen wil activeren en daardoor heb je constant popups.

Plus het is inmiddels best een trage browser geworden nu er allerlei overbodige meuk in zit.
_Dune_ Moderator OeB @Verwijderd16 juni 2023 23:51
Ik gebruik persoonlijk hoofdzakelijk Edge, daarnaast hebben we zakelijk Edge ook als standaard browser, maar ik heb eigenlijk nooit vreemde pop-ups. Ik vermoed toch echt, dat dit echt aan iets anders ligt. Of, kun je eens aangeven wat voor pop-ups jij precies bedoelt?
Verwijderd @_Dune_17 juni 2023 08:26
ik heb oa popups gekregen over inloggen met microsoft account, office, meerdere over dat bing discover, of de verschillende "kunnen wij al je data hebben om een of andere niet werkende service aan te bieden"

en nee dit ligt neit aan iets anders. Verse win11 installatie met een volledig verse Edge heeft deze popups. zelfde geldt voor edge op in7 of 10 of linux. heb geen mac maar daar zal het ook wel zo zijn.
signslave @Verwijderd18 juni 2023 09:21
Als je een mac hebt… ga je zeker niet/ of is het erg onwaarschijnlijk dat je met microsof produkten, zoals edge gaat rommelen, safarie werkt namelijk prima.
Verwijderd @signslave18 juni 2023 13:26
Safari is nou niet de beste browser hoor.

Maar idd lijkt me sterk dat je edge op een mac gaat gebruiken
System @Verwijderd17 juni 2023 21:23
Dan doe je iets verkeerd, want ik gebruik edge en heb die vragen niet nadag ik het uit zette toen hij het de eerste keer vroeg.
Verwijderd @System18 juni 2023 13:26
Ja dat is wel waar, ze vragen een keer.

Maar ze vragen wel elke keer een kee rover bijna elke functie die edge heeft dus uiteindelijk heb je toch veel te veel popups
glatuin @_Dune_16 juni 2023 22:31
Via edge chrome, brave, Firefox of wat dan ook installeren.
Probeer als leek nu je default browser te veranderen. Zoek je iets in startmenu dan krijg je Bing in edge. Het wordt je door de strot geduwd. Net zoals die teams/chat app. Dus vandaar mijn hoop op nog meer aanpassingen.
_Dune_ Moderator OeB @glatuin16 juni 2023 22:56
De gemiddelde persoon opend Edge en denkt helemaal niet meer aan om een andere browser te downloaden, omdat men al op het Internet zit. Overigens hoevaak ik niet hoor dat men Youtube of Google (search) als Internet bestempeld.

Men zal dan helemaal geen Brave, FireFox kennen, hooguit Chrome omdat men daar tegen aan loopt door Google.nl/com. Als een leek, zoals jij het noemt, uberhaubt een andere browser weet te installeren, dan krijg je automatisch de vraag of je betreffende browser als standaard wilt instellen.
System @_Dune_17 juni 2023 21:22
Dat betekent alleen maar dat Edge op zich behoorlijk goed is.
Ik herinner me nog goed de laatste jaren van IE waar iedereen wel een andere browser installeerde.
IE voldeed niet dus keken de mensen ergens anders.
Wie google diensten gebruikt zal er trouwens genoeg op gewezen worden om chrome te downloaden.

FF en brave zijn wat linux is. De eeuwige toekomstige opvolger...
5pë©ïàál_Tèkén 16 juni 2023 21:39
Ik snap de afweging wel. Nog niet zo heel lang geleden zaten we in een pandemie en moest iedereen thuis kunnen werken - digibeet of niet. Dan is het makkelijker om Team zo diep mogelijk te integreren met W11. Echter, we zijn al een tijdje verder waardoor de noodzaak voor een dergelijke installatie is weggevallen. Microsoft wil de gebruiker tegemoet komen hier, en dat siert ze wel. De tutorials van hoe je Teams opstart zullen misschien even bijgewerkt moeten worden, maar als dat het ergste is :P
Verwijderd @5pë©ïàál_Tèkén16 juni 2023 23:39
Maar voor thuiswerken was deze teams versie helemaal niet relevant en had je er niks aan.

Voor de thuiswerkers was de voor bedrijven teams nuttig.
IrBaboon79 @5pë©ïàál_Tèkén17 juni 2023 04:53
Het was vooral gericht op laagdrempelig communicatie met familie en vrienden, iets dat tijdens de lockdown periodes vast een hoop mensen heeft geholpen ivm eenzaamheid van ouderen e.d….

Die noodzaak valt nu weg dus slopen ze het eruit en maken het nu een keuze door het een losse app te maken. Prima dus. Niet nodig = niet installeren + geen last van de bloat.
DeCo 16 juni 2023 21:54
Het had van mij er best in mogen blijven, als ze het zakelijk mogelijk gemaakt hadden.
powerboat 16 juni 2023 23:12
Voor mijn mag Microsoft allemaal die meuk eruit slopen en optioneel maken zodat er enkel het essentiële wat nodig is overblijft.

Scheelt mij weer een hoop uitvind werk en is qua security toch weer een beetje veiliger :) (wat er niet in zit hoef je niet te beveiligen).
IrBaboon79 @powerboat17 juni 2023 05:02
Dat heet Windows Server Core :)

Alleen dat is vrij gespecialiseerd en niet iets dat je aan de massa geeft…
Ik ben het wel met je eens dat Microsoft meer spullen vrij verwijderbaar mag maken voor de power user - echter, de business case voor een hoop effort om een kleine groep tevreden te houden is er misschien niet of andere business cases wegen zwaarder…

[Reactie gewijzigd door IrBaboon79 op 26 juli 2024 07:52]

powerboat @IrBaboon7917 juni 2023 07:32
Haha ja maar dat is voor servers. Voor desktops kunnen ze vast en zeker ook zoiets kunnen maken incl. gui zonder poespas.
IrBaboon79 @powerboat17 juni 2023 08:12
Het probleem is natuurlijk dat iedereen iets anders wil, dwz: wat ga je er niet/wel standaard indoen, hoe zorg je ervoor dat je geen installatie hebt met 'kies uit 1753 packages' , hoe ga je al die combinaties testen en natuurlijk: kosten/baten.

Helaas is de groep mensen die je ermee blij maakt misschien 10% of zelfs maar 0,1% (ik noem maar iets dus niet op aanvallen aub) vd gebruikers; loont zich dat?
System @powerboat17 juni 2023 21:24
Volgens mij moet je Linux installeren.
powerboat @System17 juni 2023 23:57
Draai zelf al jaren Linux, kan dat bij mijn werkgever niet doen.
dipje2 17 juni 2023 19:29
Ik heb deze chat app nog nooit gezien... Omdat ik altijd Cortana uitzet , of omdat ik met een offline account inlog? Of zit ie gewoon nog niet in 11 22h2?
itlee 19 juni 2023 08:41
werd tijd, wat een onding is dat zeg, vooral in zakelijke omgevingen, heb je twee teams versies, gebruikers in de war, zitten in te loggen in de verkeerde teams met hun verkeerde username en password.

fijn dat ie eruit gehaald kan worden!

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