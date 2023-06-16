Microsoft maakt Teams-integratie in Windows 11 makkelijker te verwijderen

Microsoft gaat de ingebouwde Chat-app uit Windows 11 verwijderen. In plaats daarvan komt er een Teams-app, maar die wordt makkelijker te verwijderen dan Chat dat nu is, ondanks dat Chat nu feitelijk al een Teams-client is.

Microsoft doet dat in Insider Preview 23481 van Windows 11. Daarin wordt de standaard Chat-app vervangen door de consumentenversie van Teams, schrijft het bedrijf. Dat is niet alleen een naamswijziging, maar ook een manier om Teams minder diep te integreren in het OS.

Voorheen had Windows 11 de ingebouwde Chat-app, die bovendien vastgepind was aan de taakbalk en die daar alleen uit kon worden verwijderd als gebruikers naar het Instellingen-menu gingen. Chat was feitelijk een Teams-app, maar alleen voor consumenten en niet voor zakelijke gebruikers. Die moesten daarvoor dan weer de aparte Pro-versie van Teams installeren. Er was geen onderlinge communicatie mogelijk tussen gratis en betalende gebruikers van Teams, wat de app weinig praktisch maakte. Gebruikers klaagden daarom dat de software te diep in het besturingssysteem was geïntegreerd zonder daar echt nuttig te zijn.

Eerder dit jaar gingen er al geruchten dat Microsoft zou willen stoppen met het bundelen van Teams met Office. Dat zou het bedrijf doen naar aanleiding van een mogelijk onderzoek van de Europese Commissie. Dat onderzoek is een gevolg van een klacht van concurrent Slack. Vorig jaar had Microsoft al 'toezeggingen' gedaan aan de Europese Commissie rondom dergelijke antitrustpraktijken, maar het is tot de dag van vandaag niet duidelijk wat die toezeggingen precies inhouden.