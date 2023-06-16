Radeon RX 7800 XT met Navi 32-gpu verschijnt op website van toezichthouder

Er is nieuwe informatie opgedoken over Asrocks aankomende Radeon RX 7800 XT-videokaart. In de listing van een Aziatische toezichthouder staat dat de kaart een 256bit-geheugenbus krijgt, wat lijkt te bevestigen dat de kaart een Navi 32-gpu krijgt. Daarover gaan al langer geruchten.

De kaart staat online op de website van de Euraziatische Economische Commissie. Op die site staat stond de Asrock Radeon RX 7800 XT, een nieuw videokaartmodel dat binnenkort uit moet komen. Uit de informatie blijkt dat Asrock van plan is de videokaart in twee kleurvarianten uit te brengen, een zwarte en een witte.

Hoewel de exacte specificaties van de kaart nog onbekend zijn, lijkt het erop dat de kaart een Navi 32-gpu krijgt. De kaart zou namelijk 16GB vram krijgen. Dat betekent dat de kaart een 256bit-geheugenbus krijgt. Daarmee lijken eerdere geruchten te zijn bevestigd dat de aankomende AMD-kaarten in het midrangesegment inderdaad een gpu op basis van RDNA3 krijgen.

Eerder deze week doken beelden op van de Navi 32-gpu, die tot nu toe nog niet officieel door AMD is aangekondigd voor specifieke kaarten. Op die beelden is te zien dat die gpu een grafische die van zo'n 200mm² met vier geheugenchiplets voor in totaal 64MB aan cachegeheugen heeft en 60 compute units. Het feit dat de nieuw opgedoken Asrock-kaart een 256bit-geheugenbus bevat lijkt opnieuw een bevestiging dat de kaart inderdaad een gpu met die specificaties krijgt.

Asrock Radeon RX 7800 XT met Navi 32

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 16-06-2023 19:57 66

16-06-2023 • 19:57

66

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Reacties (64)

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JRB201 16 juni 2023 20:38
Ik ben benieuwd wat voor prijs ze hier aan gaan hangen. Qua prestaties zal hij waarschijnlijk om en nabij de 6900xt/6950xt zitten, maar als ik kijk naar de prijzen van de 7900xt, is de kans groot dat hij ook evenveel kost als de voorgenoemde kaart. Nou hoeft dat geen probleem te zijn, als hij maar een stuk zuiniger is.
kyrillajax @JRB20116 juni 2023 23:45
Ik denk dat AMD de 7800XT rond de 600 of misschien zelfs 550 moet prijzen. Anders is die kaart gewoon niet interessant (genoeg) voor de consument en ook vooral als ze het goed willen laten verkopen. AMD zou dus wat positieve reviews krijgen als ze het tussen 550 en 600 dollar prijzen, maar of ze dat doen, is maar de vraag. Het lastige is ook dat ze dan ook direct met hun voorgangers concurreren op het gebied van prijs per prestatie (als ik het zo goed verwoord).
SG
@kyrillajax17 juni 2023 15:29
Je begrijpt toch wel als je de ASP dramatisch verlaagt dat zelfs bij 10voud sales amper winst overhoud. kunnen ze ook meten driver team reduceren. Naast het crisis dus deel van markt stelt upgrades uit of budget gaat naar energie rekening. Of supermarkt uitgaven. Dan dempt volume sales.

JA ik wil ook liever een 7990XTX Titan killer voor Nul€
Maar ik begrijp dat corporatie lange termijn ook reserves moet opbouwen naast R&D
ongeacht de prijs het zal in crisis tijd iig niet meer los lopen.

Prijs is hoog. dat houd verkopen tegen.
Maar dat doet ook crisis en inflatie.
naast covid periode dat gros van de markt reeds voorzien is en 2 tot 6 jaar upgrade cycle.
Waar de sweetspot zit geen idee maar te lage prijs kan ook verlies versterken zijn.
kyrillajax @SG18 juni 2023 12:51
Ik snap je punt. Maar dat is het probleem niet helemaal. Wat je het liefst wilt is een belans vinden in de verkoop prijs wat de fabrikant wilt en wat de consument wilt (althans, in dit geval dan met de gpu markt). Ik denk dat AMD zich goed doet om de prijs ietjes lager op te stellen dan te hoog en vervolgens negatieve reviews krijgt met als gevolg dat de sales naar beneden keldert en op den duur AMD toch de prijzen moeten laten zakken. Daarbij denk ik dan ook dat ze de prijs moeten overcorrigeren als ze de prijs te hoog hebben gezet.

AMD kan zich prima veroorloven om de prijs van de 7800XT rond de 600 dollar te prijzen (en misschien zelfs 550, dan verkopen ze heel goed). Ze hebben immers een multichip design waardoor de kosten een stuk lager is dan als ze voor een monolistisch design waren gegaan. Dus ik denk niet dat ze echt wat winst gaan missen per verkochte 7800XT.
Madrox @SG18 juni 2023 14:31
Als AMD marktaandeel wil winnen, zit het op de verkeerde weg. Net als bij de cpu moeten ze eerst gelijjke tred of voorsprong opbouwen , pas daarna ga je prijzen aanpassen. De 7000serie is te duur, de 4000serie is te duur, de gpu markt is nog steeds ziek
kyrillajax @Madrox18 juni 2023 23:41
Helaas lijkt AMD ook niet zo slim te zijn met de huidige beslissing die ze hebben genomen. Ik hoop dat ze die fouten niet opnieuw maken met de volgende generatie gpu's. Het liefst ook niet met de opkomende 7800/7700 series, al is de markt op dit moment wel slecht aan toe.
HakuntamaHobbes 16 juni 2023 20:53
Kan niet wachten tot deze kaart uit komt.
Heb ik een 7800xd3 met 7800xt een ware droom pc!
Th0rsten @HakuntamaHobbes16 juni 2023 21:47
Dat kan ik beamen met een 7900xt.
Een 7800xt zal er niet veel onder doen.
21jaaj @HakuntamaHobbes17 juni 2023 00:25
Over een paar jaar kun je er 7800 MT/s ddr5 bij kopen!
dabrainz @21jaaj17 juni 2023 15:49
Hoezo over een paar jaar? Dat is er al hoor.. Dat AMD dat geen leuke snelheid vindt is een ander verhaal. :p

Als voorbeeld:
https://www.alternate.nl/...ugen/html/product/1882703
Fronkie @dabrainz17 juni 2023 22:17
hoezo vind AMD dat geen leuke snelheid ?
Vlizzjeffrey @Fronkie18 juni 2023 00:42
Denk dat die bedoeld omdat hun cpu's die snelheid officieel niet ondersteunen, de Intel cpu's ondersteunen die ram snelheid overigens ook niet officieel.
Darthpaulx @21jaaj17 juni 2023 23:16
Jammer dat de mobo chipset niet ook 780 heet. :D
Samsung SSD 970, waarom heet deze niet 780? :P

Ik had wel een complete 8800 systeem willen hebben.
Alleen komen cpu's per jaar uit en gpu's per 2 jaar.
Eind dit jaar/ begin volgend jaar is de R7 8800 al uit, maar geen RX 8800XT. huilen, hahaha
Bert2000 @Darthpaulx19 juni 2023 21:20
Wacht je toch nog een jaar en koop je beiden tegelijk gehe
martijnmaas @HakuntamaHobbes16 juni 2023 21:35
Oftewel, een natte droom, mooi en leuk hoor!! :)
FreshMaker @martijnmaas16 juni 2023 22:13
Oftewel, een natte droom, mooi en leuk hoor!! :)
Dan moet er ook waterkoeling in komen
Darthpaulx @HakuntamaHobbes17 juni 2023 23:12
Mooie getallen, cpu 7800, gpu ook 7800. :D
Of een 7700 systeem is goedkoper en goed genoeg voor 1440p.
Jouwe word een monster game pc.
field33P 16 juni 2023 21:57
Het is trouwens wel bijzonder dat deze bij de EJeK wordt aangemeld gezien de sancties die tegen het grootste en derde grootste lid (Rusland en Belarus) van kracht zijn. Zijn de Kazachse, Armeense en Kirgizische markt dan groot genoeg om een GPU daarvoor aan te melden?
debroervanhenk @field33P17 juni 2023 10:09
Nee, maar de markt voor Rusland via Kazachstan, Armenië en Kirgizië is wel heel groot.
Zwollenaar88 16 juni 2023 23:18
Klinkt allemaal erg goed, ikzelf game nog op 1080p en heb sinds kort de RX 7600 oc van Msi.
Wat een enorme boost gaf die mijn pc al tov de Gtx 1650 super die ik had.
Game nu de nieuwe Warzone op 160fps ( met een 5600x en 32 gb ram )
Amd is goed bezig in mijn ogen.
:D
Clevergyno 17 juni 2023 08:33
Ben benieuwd hoe deze vergelijkt met de rest
Undeviginti 16 juni 2023 20:28
Ik wacht nog altijd rustig op een mooie middenklasse kaart van circa 300 euro, maar met dat mondjesmaat releasen van nieuwe videokaarten (startende op het dure segment) zal dit nog wel even duren.
FrankoNL @Undeviginti16 juni 2023 20:48
Die is er toch al? De 7600 aan kant van amd en zo de 4060 aan de kant van nvidia
Verwijderd @FrankoNL16 juni 2023 23:43
4060 is nog niet uit en gezien hoe teleurstellend de 4060ti was kan je de 4060 denk ik beter overslaan en heb je zelfs meer aan de 30 series (die ook al slechte qua prijs was)
Madrox @FrankoNL18 juni 2023 14:32
Dat zijn instapkaarten, anno 2023 geen midrange meer.
FrankoNL @Madrox18 juni 2023 14:58
De boel is opgeschoven kwa prijsstelling. 300 voor wat twee generaties geleden de midrange was gaat nooit meer gebeuren.

In die prijsklasse zitten nu de 7600 en 4060
Putwater @Undeviginti16 juni 2023 20:31
En die prijsklasse werd ondertussen ingevuld door de Radeon 7600.
noway 17 juni 2023 12:44
{learning een complete doorbraak biedt in computing en DLSS} is ook waardeloos en weer trucje om de boel te misleiden.
Amd is altijd de gebeten hond geweest.ik ben juist blij dat er iemand bij nvidia in de nek loopt te hijgen.
En dat intel ark nu ook mee probeert te doen is alleen maar +++
Nvidia moet gewoon van de troon worden verwijderd...ze staan al te lang aan de top......daarom die achterlijke prijzen van hun!.

Zij weten dat de consument toch gaat kopen.....want ja mensen vinden de prijzen normaal tegenwoordig.
Denk dat ze een corona tik of zonnesteek hebben opgelopen in 3/4j tijd.

Mijn mening he :)

En ben geen nvidia of amd fanboy.

[Reactie gewijzigd door noway op 22 juli 2024 18:13]

oef! @noway17 juni 2023 13:15
Nvidia mag prima van de troon gestoten worden maar dat gebeurt alleen als de concurrentie met een waardig technologisch product voor de goede prijs komt. Er zijn momenteel niet veel aanwijzingen dat dit gaat gebeuren.
noway @oef!17 juni 2023 13:18
klopt :)
d3x @oef!17 juni 2023 20:17
nee dan nog niet, want iedereen blijft gewoon bij nvidia en zijn marketing team. DLSS en RT "value"

altijd slechte drivers van AMD etc...

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 18:13]

medjai69 17 juni 2023 11:13
600-750 euro.
Osiummaster 21 juni 2023 16:34
.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 22 juli 2024 18:13]

Cageman1984 16 juni 2023 20:46
Eigenlijk keek ik uit naar deze kaart, maar hij gaat gewoon te duur zijn. Eigenlijk moeten we een 7800 voor de prijs hebben van een 7600.

Even wachten op een betaalbare 4k kaart met 16 gb vram. Tot die tijd blijf ik wel even op 1080p met de GTX 1050ti.

En 600 euro voor een midrange klopt gewoon niet.

Trouwens... Een 7600 is circa €300. Een 7900 is circa €900. Dan is een 7700 dus circa €500 en een 7800 circa €700?

[Reactie gewijzigd door Cageman1984 op 22 juli 2024 18:13]

noway @Osiummaster17 juni 2023 11:02
Lol...wie is degene die veel vraagt voor video kaarten?
Juist nvidia zelf.
9/10 zit amd onder de prijs van nvidia.
En intel dat heeft nog hoop te leren...maar gaat de goede kant op.
Zodra zij de zaken geregeld hebben....stijgen de prijzen ook.

[Reactie gewijzigd door noway op 22 juli 2024 18:13]

Osiummaster @noway17 juni 2023 12:36
Nvidia vraagt teveel. Inderdaad. AMD vind dat superleuk en doet het ook.

Stel je voor Nvidia verhoogt hun prijzen met 200%. Nu verhoogt AMD hun prijzen met 180%. Moeten we nu allemaal blij zijn met AMD?

AMD heeft het recht niet om hun prijzen zo arrogant hoog te plaatsen als Nvidia. Vooral nu Nvidia's deep learning een complete doorbraak bied in computing en DLSS geen meme materiaal meer is.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 22 juli 2024 18:13]

noway @Osiummaster17 juni 2023 12:47
laaste kaart van Amd zit toch DIK onder de prijs van Nvidia?

AMD heeft het recht niet om hun prijzen zo arrogant hoog??? doen ze toch niet jij bedoelt Nvidia

[Reactie gewijzigd door noway op 22 juli 2024 18:13]

Osiummaster @noway17 juni 2023 12:57
Welke kaart heb je het over? De 7900XTX en 7900XT waren extreem veel te duur voor hoe slecht ze waren. Buggy drivers, geen VR, slechtere stroom efficientie, geen DLSS, slechtere raytracing... Performance ongeveer een 4080 en net eronder geprijst. En de 4080 was daarvoor compleet afgeknald door reviewers voor zijn prijs. Reviewers raadden daarna letterlijk de 4080 aan over de 7900XTX...

De 7600 is helemaal een grap die letterlijk mijn punt bewijst. 300 eur voor een "budget" kaart. AMD deed op het laatste moment hun prijs omlaag tegen verassing van alle reviewers PUUR omdat Nvidia hun prijzen lager hadden dan AMD verwachtte. AMD probeert gewoon een paar euries onder Nvidia te zitten ze proberen helemaal geen goede prijs-kwaliteit te bieden. En voor hoeveel extra features ze missen zijn ze die kleine korting niet eens waard.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 22 juli 2024 18:13]

noway @Osiummaster17 juni 2023 13:23
we kunnen blijven typen haha.....of de 4060 ook zo'n goeie kaart is of niet? 128bit bus hahahahaha { miskoop}
Nogmaals ik koop nooit meer een Nvidia meer ...heb nu een { 1070ti } gaat ie kapot word het team rood of intel.

ik ben de truukjes van Nvidia meer als ZAT...te duur en nu nog steeds met 8 g op de videokaart?
je kijkt erna en denkt? zijn ze dom of lopen zij achter de feiten aan.
Osiummaster @noway17 juni 2023 13:29
Begrijp me niet verkeerd ik was vroeger ook AMD fanboy. Ik heb een 270, 390, en Fury Nitro gehad. maar AMD heeft helemaal geen interesse in ons goede prijs-kwaliteit kaarten te verkopen. Ze heulden met miners tijdens de crisis en gooiden gamers direct aan de kant net zoals Nvidia. AMD heeft helemaal niks op met gamers. Ze zijn geen haar beter dan Nvidia.

Mijn R9 Fury uit hetzelfde jaar als de 1070 die door AMD vorig jaar gedropt werd in driver support... Wees blij dat je een 1070TI hebt en geen AMD. Maar goed toen verkocht AMD de high end kaart nog voor een goede prijs dus toen was het het wel waard.

Mijn punt is dat de nieuwe AMD GPU's echt niet veel beter prijs-kwaliteit zijn dan hun Nvidia tegehangers terwijl ze veeeel minder features bieden. Voor 10% goedkoper kan je elk soort software (Premiere, Autocad etc) veel slechter gebruiken en heb je een minder efficiente kaart met slechtere ray-tracing. Maar wel 10% rasterization performance meer :+

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 22 juli 2024 18:13]

SG
@Osiummaster18 juni 2023 13:26
Simpel bulldozer koste geen hol lage ASP en bedrijf dat tegen afgrond hing.
Als aasgier, bedrijf dat op grens van coma zit op eten. Dat noem ik geen AMD fan eerder bloed zuiger. Als tevreden bent over produkt dat laat je dat blijken door betalen.
Als AMD fan ging je toch 8370 goede prijs perf met wat minder in energie, had toch overgeslagen. Ik hou sowieso lange upgrade cycle, maar kon dan voor Zen 1950x gaan met high-end prijs.
Bedrijven zijn er om gezond business model over lange tijd commercie te drijven.
Dat kan alleen als product commercieel rendabel is . En dat houd in met gezonde marge. Ook om reserves op te bouwen.
NV houd heel flinke marge aan. AMD heeft ook gezonde marge over consumenten cpu en gpu. Als R&D ambities goed gedekt worden waarborgt dat ook in de toekomst AMD slagkrachtig kan zijn.
Als nu cpu gpu dumpen met minimale marge zet dat winst onderdruk en ook R&D.
Op gezonde marge heeft elk bedrijf recht op. Jij bepaald of je het ervoor over hebt. Maar bedrijf daarover affakkelen is fout.
Nu AMD goed concureert, kunnen zij conform de markt prijzen hanteren. Niet wat consumenten willen, het altijd wel te duur. Gross wilt het voor nop klein deel betaald graag naar waardering.

Ik zit in ander branch en ik ken paar klanten die betalen naar waardering in mijn branch. Dat geeft zeer grote waardering en voldoening in mijn werk. De klant die je het ook gunt.

In andere branch , top kwaliteit en smaak kroket king size met fractie van de prijs van kleine kroketjes van concurrentie en nog heb je volk zegt wat duur.

Daar heb ik mij van afgehouden, want ik denk dat ik dan ontplof en…..

En anders net als EVGA die product lijn cancelen
Osiummaster @SG18 juni 2023 13:51
AMD heeft veeeel minder kosten dan Nvidia. Ze onderhouden veel minder professionele driver relaties met professionele software en hun R&D departement is een stuk kleiner.

AMD concureert helemaal niet. Mijn punt is dat hun producten voor huidige prijzen compleet oninteressant zijn.

Ik zou zover gaan te zeggen dat AMD momenteel nog meer overpriced is dan Nvidia. AMD's marges zijn echt een stuk hoger dan "een gezond winstpercentage". Als AMD al hun ABI's overboord kon gooien om een cent winst te maken zouden ze direct in Nvidia's voetsporen treden.
d3x @Osiummaster17 juni 2023 20:20
geen dlss geen rt? je bent mee met de gehele nvidia marketing fabriek.. doe zo verder.

met een 7900xtx DLSS nodig :) het zal voor heel veel games van toepassing zijn.

Buggy drivers, dat zegt elke NV fanboy al jaren, nogthans draai ik al vlot AMD drivers sinds 5700 series
Osiummaster @d3x17 juni 2023 20:37
https://www.youtube.com/watch?v=sXxLpkBvjWA&t=170s

AMD's top end kaart faalt momenteel om VR te spelen, een van de plekken waar die top-end performance echt nodig is. En launch 7900XTX stroomverbruik door het dak al vergeten?

En dan begin ik nog niet eens over alle software die niet video-games zijn.
d3x @Osiummaster17 juni 2023 22:40
als je VR wil spelen dan neem ik aan dat je eerst uitzoekt wat de beste platform is... Nog geen 1% van de gebruikers... nog van die top opmerkingen?

Trouwens als AMD architectuur zo slecht is voor VR waarom is er dan de Sony PS5. Het ligt vooral bij de vendors zelf. Laat ons daar vooral stellen dat marktpositie daar meespeelt rara TWIMTB....net als al die jaren Intel CPU of datacenters it dat nog zo stickvast zit dankzij OEM en funding... Etc

bij elke launch kan wel iets misgaan, deze keer een vaporchamber fout, tsja... de stekkertjes al vergeten?

kijk naar al je replies, je hangt gewoon het zielig ventje uit.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 18:13]

Politicfrustati @Osiummaster17 juni 2023 14:21
Amd heeft het recht niet prijzen arrogant hoog te plaatsen als Nvidia snap ik echt niet ?
Nvidia is 1 van de redenen dat videokaarten onbetaalbaar zijn geworden om te gamen op pc's !
Tijdens de crypto mining gekte werd er alleen Nvidia verkocht met abnormale prijzen tot gevolg, en die prijzen proberen ze nog altijd aan te houden ! AMD bied bijna hetzelfde product aan met 5% lagere performance, maar aan een 30% lagere prijs. Goed dat AMD er is want anders betaalde je waarschijnlijk 4000€ voor een spelletje te spelen op je pc :)
Osiummaster @Politicfrustati17 juni 2023 15:13
Waar heb je het over? Nvidia hoeft hun prijzen helemaal niet te verlagen want AMD speelt het spelletje gewoon mee zoals ik in andere comments al verduidelijk. Pas als AMD hun prijzen zou verlagen zou Nvidia hun prijzen gaan verlagen maar AMD doet dit express niet want dan maken ze beiden minder winst.

AMD bied echt geen 30% lagere prijzen. Eerder 15-20% in rasterization en dan moet je alle Nvidia bonussen negeren.
SactoriuS @Osiummaster17 juni 2023 17:46
Ze concurreren wel. AMD zit net onder Nvidia zolang mensen nvidia blijven kopen (hetzelfde geld ook voor iets mindere mate AMD) voor die prijzen zal AMD ook rond die prijsklasse blijven.

Dat de gehele markt half dood is ben ik dan weer wel met je eens. Bij een duopolie is marktwerking zo goed als dood.
Osiummaster @SactoriuS17 juni 2023 18:02
AMD zit net zo ver onder Nvidia dat ze eigenlijk helemaal geen interessante keuze zijn.

Sinds de mining crisis gelooft AMD dat ze Nvidia zijn en ook hun prijzen kunstmatig hoog kunnen houden. Maar een AMD GPU is de premium echt niet waard. Ze waren goed voor de budget en mid-range maar high-end AMD kopen is praktisch tegenstrijdig.
SactoriuS @Osiummaster17 juni 2023 18:10
Dat ben ik met je oneens als het gaat om gamen.
Politicfrustati @Osiummaster17 juni 2023 20:10
Laat me raden, je bent een Nvidia fanboy en moet niks weten van AMD ?
AMD mag je nog een kaart aanbieden met bijna dezelfde performance, toch koop je een 300€ duurdere Nvidia omdat het Nvidia is juist ? In 1999 bouwde ik mijn eerste pc zelf, en ik stak toen iedere nieuwe kaart die uitkwam. Om tot de conclusie te komen dat het allemaal weinig nut heeft, en dat ik bakken geld heb verkwist aan verkoopspraatjes nieuwe features :)
Osiummaster @Politicfrustati17 juni 2023 20:35
Helaas zit je er compleet naast. Misschien eens mijn andere comments hier lezen.
Trouwens Deep Learning is geen meme meer zoals 4 jaar geleden.
Politicfrustati @Osiummaster21 juni 2023 14:27
Waarom zou AMD volgens jou niet ongeveer de zelfde prijs mogen vragen als Nvidia voor een gaming gpu ? Wat Nvidia doet buiten de gaming gpu's is hier niet het punt !
Begint een beetje te klinken zoals de Intel vs AMD vroeger, AMD nam toen de kroon over van Intel en all Intel fanboys werden plotseling wel héél stil :)
Iedereen zat er toen ook compleet naast volgens de intel fans. Maar dat zijn discussies die nooit ophouden, aan het eind van de rit is je dure hardware waardeloos geworden ook al hebben deze meer features.
Je betaald een premium voor die features, en een jaar of 2 jaar nadien hoor je er niks meer van maar bent wel je geld kwijt
Osiummaster @Politicfrustati21 juni 2023 21:16
Omdat ze het niet waard zijn

Hun huidige verkoopcijfers bewijzen mijn punt. AMD houd zijn nieuwe product prijzen artificieel hoog puur om last-gen inventaris te dumpen. AMD mag gerust doen wat ze willen maar voor hun huidige prijzen zou niemand hun kaarten moeten kopen of in goed geweten aanraden.

De enige nieuwe kaart die zijn huidige te dure prijs mag hebben is de Nvidia RTX4090 en dat is alleen omdat een flagship gewoon achterlijk duur mag zijn. Elke andere huidige generatie kaart is zijn geld totaal niet waard en de nieuwe RX7000 AMD kaarten zijn hun geld momenteel al helemaal niet waard.
Cageman1984 @Osiummaster16 juni 2023 23:51
AMD concurreert inderdaad niet. AMD doet eigenlijk gewoon mee, alleen in een iets ander segment.

AMD boycotten als oplossing?? Ik weet niet of het tegenstrijdig is (het klinkt zelfs best interessant), maar als je die kant op gaat zal het toch een kwestie worden van de langste adem? Ik denk niet dat AMD die gaat winnen.

Misschien dat intel ineens voor een verassing gaat zorgen :+
Osiummaster @Cageman198417 juni 2023 00:41
AMD heeft meer dan genoeg geld uit hun CPU divisie. Ze hebben nog gigantische stapels geld van de afgelopen jaren. De marges die AMD nu pakt op zijn GPU's zijn veel hoger dan vroeger. Er kan gerust een stuk vanaf en dat laten ze nu met de overblijfselen van hun 6000 series merken ook.
SG
@Osiummaster18 juni 2023 12:59
Een bedrijf dat kantje boord bijna failliet was geweest heeft de reserves niet.
Als Zen 7 zen 8 en rdna5 rdna6 wilt zien en dat AMD concurrerend blijft moeten ze voldoende winst maken dat R&D budgets goed gedekt zijn en reserves op bouwen voor mindere tijden. Want nv succesvol wordt met hun gracemont cpu en intel wat mogelijk eens keer wat duidelijker zen zou kunnen verslaan. Moet je reserves hebben.

En AMD moet het dan niet van die krenten hebben. Al helemaal niet als hun salaris wel inflatie gecompenseerd is maar prijzen van ver onder die van 2017.
Naast die 4K , dat is luxe. En game worden er niet veel slechter van in 1080p.
Als je loon niet goed inflatie gecompenseerd is. Is dat onze probleem en niet van AMD NV intel etc. Zij hebben ook met alle neven industrieën te maken die de prijs verhogen zo ook kosten naast personeel kosten die ook enigzins inflatie gecompenseerd.
Momenteel wacht even af hoe hard mij de energie kosten treffen en hoe de crisis verder gaat. 1950x met vega56 moet voorlopig doen. Al staat die vaker uit en doe meer met macmini x86 en PS5 tot betere tijden.

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