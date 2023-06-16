Radeon RX 7800 XT met Navi 32-gpu verschijnt op website van toezichthouder

Er is nieuwe informatie opgedoken over Asrocks aankomende Radeon RX 7800 XT-videokaart. In de listing van een Aziatische toezichthouder staat dat de kaart een 256bit-geheugenbus krijgt, wat lijkt te bevestigen dat de kaart een Navi 32-gpu krijgt. Daarover gaan al langer geruchten.

De kaart staat online op de website van de Euraziatische Economische Commissie. Op die site staat stond de Asrock Radeon RX 7800 XT, een nieuw videokaartmodel dat binnenkort uit moet komen. Uit de informatie blijkt dat Asrock van plan is de videokaart in twee kleurvarianten uit te brengen, een zwarte en een witte.

Hoewel de exacte specificaties van de kaart nog onbekend zijn, lijkt het erop dat de kaart een Navi 32-gpu krijgt. De kaart zou namelijk 16GB vram krijgen. Dat betekent dat de kaart een 256bit-geheugenbus krijgt. Daarmee lijken eerdere geruchten te zijn bevestigd dat de aankomende AMD-kaarten in het midrangesegment inderdaad een gpu op basis van RDNA3 krijgen.

Eerder deze week doken beelden op van de Navi 32-gpu, die tot nu toe nog niet officieel door AMD is aangekondigd voor specifieke kaarten. Op die beelden is te zien dat die gpu een grafische die van zo'n 200mm² met vier geheugenchiplets voor in totaal 64MB aan cachegeheugen heeft en 60 compute units. Het feit dat de nieuw opgedoken Asrock-kaart een 256bit-geheugenbus bevat lijkt opnieuw een bevestiging dat de kaart inderdaad een gpu met die specificaties krijgt.