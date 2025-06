Onaangekondigde AMD Radeon RX 7600 verschijnt vroegtijdig in Aziatische winkel

De onaangekondigde AMD Radeon RX 7600-desktopvideokaart is vroegtijdig verschenen in een Aziatische winkel. De videokaart krijgt een RDNA 3-gpu en 8GB geheugen. Volgens een bron van VideoCardz gaat de gpu 249 dollar kosten, hoewel dat niet officieel is bevestigd.

Het vroegtijdig verschenen model betreft de Sapphire Radeon RX 7600 Pulse, meldt een bron aan VideoCardz, die ook foto's met die website deelt. De verpakking van de RX 7600 bevestigt onder meer dat de videokaart 32 compute-units krijgt. Dat zou neerkomen op 2048 streamprocessors. De videokaart krijgt ook 32MB Infinity Cache en 8GB geheugen, vermoedelijk op een 128bit-geheugenbus.

Volgens de tipgever van VideoCardz gaat de RX 7600 ongeveer 249 dollar kosten, hoewel het medium dat niet onafhankelijk kon bevestigen. Dezelfde videokaart verscheen onlangs bij een webwinkel in Singapore voor omgerekend 410 dollar, meldt Tom's Hardware. Het is onduidelijk welke prijs klopt.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een Radeon RX 7600. AMD zou die videokaart mogelijk op 25 mei uitbrengen, bleek uit eerdere geruchten. Rond diezelfde tijd zou Nvidia met een GeForce RTX 4060 Ti 8GB komen, hoewel dat bedrijf volgens recente berichten ook een 16GB-variant van de RTX 4060 Ti zou uitbrengen in juli.

Bron: VideoCardz