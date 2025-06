AMD brengt Radeon GPU Detective-tool uit voor analyseren gpu-crashes

AMD introduceert een Radeon GPU Detective-tool. Die tool moet gebruikers helpen bij het troubleshooten van gpu-crashes. De software is gratis beschikbaar en is compatibel met AMD's Radeon RX 6000- en RX 7000-videokaarten.

AMD's nieuwe Radeon GPU Detective-tool kan rapporten met informatie over gpu-crashes genereren in de vorm van tekst- of json-bestanden. Die informatie kan gebruikers helpen de oorzaak van een gpu-crash te vinden. Het rapport bevat onder meer page fault-details, resourcegegevens en execution markers die aangeven wat voor rekenwerk de gpu precies uitvoerde voordat deze crashte.

Versie 1.0 van AMD's RGD-software kan gpu-crashes opmerken die zijn veroorzaakt door zogeheten TDR -events. Wanneer een gpu-fout ervoor zorgt dat de gpu-driver een bepaalde periode niet reageert, probeert het besturingssysteem de driver te resetten. In Windows gebeurt dat na twee seconden. Radeon GPU Detective kan dergelijke TDR-gebeurtenissen opmerken en analyseren. Dat werkt echter alleen bij crashes die gebeuren in DirectX 12-software en -games. Andere grafische api's, zoals DirectX 11 en Vulkan, worden momenteel nog niet ondersteund.

Radeon GPU Detective is vooral bedoeld voor ontwikkelaars, maar is ook beschikbaar voor particulieren. De software is beschikbaar voor Windows en is compatibel met AMD's Radeon RX 6000- of 7000-videokaarten. De software behoeft daarnaast de recentste AMD Radeon Adrenalin-driverversie, 23.7.2. De code van RGD is open source en in te zien op GitHub. AMD heeft ook een handleiding voor de tool gepubliceerd.