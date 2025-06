Topman AMD: line-up Radeon RX 7000-kaarten is compleet

Scott Herkelman, de senior vice president van AMD, heeft tijdens een interview met VideoCardz gezegd dat de line-up van de AMD Radeon RX 7000-gpu’s “compleet” is. Er komen volgens de man geen nieuwe producten meer van deze serie uit.

Herkleman werd tijdens de Duitse gamebeurs Gamescom geïnterviewd door medewerkers van VideoCardz. Hij kreeg tijdens dat gesprek de vraag of de line-up van Radeon 7000-videokaarten compleet was, nadat AMD eerder deze week de Radeon RX 7700 XT en RX 7800 XT had aangekondigd. "De RDNA3-portefeuille is nu compleet", bevestigde Herkelman. "Dit waren de laatste producten die op de planning stonden. We introduceren misschien nog een paar verschillende varianten, maar dat zullen geen nieuwe sku’s zijn", aldus de senior vice president.

AMD heeft deze week op de Gamescom-beurs in Keulen twee nieuwe videokaarten aangekondigd: de Radeon RX 7700 XT en de RX 7800 XT. De Radeon 7700 XT zal 489 euro kosten, terwijl de RX 7800 XT 549 euro kost. Beide kaarten zijn vanaf 6 september beschikbaar. Deze twee modellen vullen de line-up van Radeon RX 7000-kaarten aan die gebaseerd zijn op de RDNA3-architectuur. De eerste kaarten uit deze serie werden eind 2022 geïntroduceerd. Dat waren toen de RX 7900 XT en RX 7900 XTX.