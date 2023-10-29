AMD Radeon RX 7900 GRE wordt nu ook los verkocht in Europa

De AMD Radeon RX 7900 GRE wordt nu ook los verkocht in enkele Europese webshops. De kaart is in een Spaanse webshop verkrijgbaar voor 720 euro, hetgeen 180 euro goedkoper is dan de introductieprijs van de 7900 XT. Voorheen was de GRE in Europa enkel beschikbaar in voorgebouwde pc's.

De AMD Radeon RX 7900 GRE met 16GB geheugen werd in juli los beschikbaar gemaakt voor Chinese consumenten, maar in de rest van de wereld was de kaart niet bestemd voor directe verkoop. Alleen oem-systeembouwers mochten de kaart in het Westen aanschaffen, voor gebruik in voorgebouwde pc's. Videocardz schrijft nu dat die beperking is opgeheven. De kaart mag sindsdien dus ook in bundels met, bijvoorbeeld, moederborden en voedingen worden verkocht, of als losstaand product.

De site ontdekte de kaart in Spaanse en Roemeense webshops, waar deze voor respectievelijk 719,90 euro en omgerekend 744,33 euro wordt aangeboden. De gpu kreeg in juli een adviesprijs van 649 dollar. Omgerekend met btw is dat 742,34 euro. Ter vergelijking: de RX 7900 XT heeft een introductieprijs van 899 dollar; de 7900 XTX kreeg bij release een adviesprijs van 999 dollar. De 7900 GRE is nog niet beschikbaar in Nederlandse en Belgische webwinkels.

De RX 7900 GRE heeft een Navi 31-gpu, net als de 7900 XT en XTX. De kaart heeft daarnaast 80 compute-units, voor een totaal van 5120 streamingprocessors. De RX 7900 XT heeft 84 CU's en de XTX heeft er 96. De GRE heeft ook een memory cache chiplet minder dan de RX 7900 XT. Daardoor heeft de RX 7900 GRE een kleinere geheugenbus van 256bit en in totaal 64MB Infinity Cache. De boostclock van de RX 7900 GRE ligt ook lager, evenals de tdp.

Videokaart Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7900 GRE
Gpu Navi 31 (RDNA 3) Navi 31 (RDNA 3) Navi 31 (RDNA 3)
Compute-units 96 84 80
Boostclock 2500MHz 2400MHz 2245MHz
Geheugen 24GB GDDR6 20GB GDDR6 16GB GDDR6
Geheugenbus 384bit 320bit 256bit
Geheugensnelheid 20Gbit/s 20Gbit/s 18Gbit/s
Geheugenbandbreedte 960GB/s 800GB/s 576GB/s
Infinitycache 96MB 80MB 64MB
Tdp 355W 315W 260W
Releasedatum December 2022 December 2022 Juli 2023
(enkel voor Chinese consumenten en systeembouwers)

AMD Radeon RX 7900 GRE

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 29-10-2023 12:04 39

29-10-2023 • 12:04

39

Lees meer

AMD Radeon RX 7900 GRE

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Videokaartprijzen in augustus 2024

27 aug 2024

Videokaartprijzen in augustus 2024

Alle gpu's zijn onder de introductieprijs te koop

149
AMD's antwoord op de RTX 4070 Super

26 feb 2024

AMD's antwoord op de RTX 4070 Super

Radeon RX 7900 GRE Review

49
'AMD Radeon RX 7900 GRE wordt end-of-life verklaard'
'AMD Radeon RX 7900 GRE wordt end-of-life verklaard' Nieuws van 18 december 2024
AMD brengt Radeon RX 7900 GRE met 80 compute-units uit in Europa voor 619 euro
AMD brengt Radeon RX 7900 GRE met 80 compute-units uit in Europa voor 619 euro Nieuws van 26 februari 2024
AMD brengt Radeon RX 7600 XT-videokaart met 16GB geheugen op 24 januari uit
AMD brengt Radeon RX 7600 XT-videokaart met 16GB geheugen op 24 januari uit Nieuws van 8 januari 2024
AMD Radeon RX 7600 XT, RX 7700 en RX 7800 verschijnen in registratielijst
AMD Radeon RX 7600 XT, RX 7700 en RX 7800 verschijnen in registratielijst Nieuws van 27 december 2023
AMD kondigt Radeon Pro W7700-workstationvideokaart aan voor 999 dollar
AMD kondigt Radeon Pro W7700-workstationvideokaart aan voor 999 dollar Nieuws van 14 november 2023
AMD introduceert Radeon RX 7900M-laptop-gpu met 72 compute-units en 180W-tgp
AMD introduceert Radeon RX 7900M-laptop-gpu met 72 compute-units en 180W-tgp Nieuws van 19 oktober 2023
Topman AMD: line-up Radeon RX 7000-kaarten is compleet
Topman AMD: line-up Radeon RX 7000-kaarten is compleet Nieuws van 27 augustus 2023
AMD brengt Radeon RX 7900 GRE met 16GB GDDR6 uit voor Chinese markt en oem's
AMD brengt Radeon RX 7900 GRE met 16GB GDDR6 uit voor Chinese markt en oem's Nieuws van 28 juli 2023
Meer producten en artikelen
Videokaarten AMD Radeon Europa

Reacties (39)

-Moderatie-faq
39
37
18
0
0
13
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Spacekonijn 29 oktober 2023 12:16
Matige kaart voor de prijs net zo snel als een Rx6950xt alleen verbruikt het minder stroom en heeft het de nieuwe features als het rond 600/650 dan begint het interessant te worden
nelizmastr @Spacekonijn29 oktober 2023 12:32
Bij 600 snijden ze zichzelf in de vingers met de 7800XT die daar net onder zit.
Xxana @nelizmastr29 oktober 2023 13:30
Misschien mag die dan eindelijk ook eens zakken naar een normale prijs.
nelizmastr @Xxana29 oktober 2023 14:00
Hij is geprijsd t.o.v. de RTX 4070 en die was tot voor kort nog €100 duurder, dus eigenlijk moet je dat bij de Groene Geldwolven genaamd Nvidia leggen ;)
nzall
@nelizmastr29 oktober 2023 14:20
Je mag me toch wel eens uitleggen hoe Nvidia ervoor verantwoordelijk kan zijn dat AMD hun prijzen niet laat zakken?
Verwijderd @nzall29 oktober 2023 14:30
micro-economie.
Je wil geen grote prijs oorlog uitlokken, want dan wint niemand (AMD en Nvidia niet). Dus je gaat als bedrijf niet te ver onder de prijs van je concurrent zitten want dan moet nvidia hun prijs verlagen, en dan AMD weer etc.
raro007 @Verwijderd29 oktober 2023 15:43
Dus ze moeten dan met elkaar concureren inplaats nu gewoon elkaar te vriend houden?
Kijk jou idee is goed als winst marge normaal is maar op dit moment is het niet.
Idee wat er nu is verkoop weinig met hoog marge of verkoop veel voor weinig marge. Welke is beter voor de consument?
Verwijderd @raro00729 oktober 2023 16:44
De consument is niet belangrijk in dit geval, ik bekijk het vanuit het bedrijfsperspectief.
Als AMD de prijzen verlaagd lopen ze het risco dat nvidia mee gaat. Dan verkoopt AMD na hun verlaging ongeveer even veel als er voor maar met lagere marges (ja de totale mark is door de verlang iets toegenomen maar dat is te verwaarlozen).
raro007 @Verwijderd29 oktober 2023 17:16
Zo werkt "normaal" concurrentie en niet zoals het nu is.
Ze beconcurreren elkaar en dus elkaar scherp houden en niet van, jij doen 100 en ik doe 95..dat noemen ze ongezond concurrentie.
Osiummaster @Verwijderd30 oktober 2023 09:40
Dat is het probleem. Zodra AMD prijzen hanteert die ze echt het geld waard maakt zal Nvidia pas hun prijzen verlagen. Dit betekent vrij letterlijk dat AMD's huidige prijzen het geld niet waard zijn.
RobertPeterson @Verwijderd29 oktober 2023 20:41
Wat jij nu schetst is een cartel. 2 bedrijven die de prijzen hoog houden wat slecht is voor de consument. Zowel in Amerika als Nederland verboden.

Als AMD de prijzen kon verlagen en hierdoor veel meer kon verkopen hadden ze dat gedaan. Het marktaandeel van AMD is echt ontzettend laag en ik verwacht dat AMD er alles aan doet om een groter marktaandeel te krijgen.

Ik denk dat wij er ons erg op verkijken wat het kost om GPU's te maken, nieuwe generaties te ontwikkelen met alle R&D. Daarnaast nog om de drivers continu up te daten.

Het heeft Intel bijvoorbeeld 3.5 miljard gekost (verlies) om Intel Arch zover te krijgen.

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 23 juli 2024 18:43]

MSalters
@RobertPeterson30 oktober 2023 10:22
Een kartel zijn prijsafspraken, en die afspraken zijn verboden. Maar als bedrijven naar elkaars publieke prijzen kijken en daarop reageren, dan mag dat gewoon. Reken maar dat Albert Heijn kijkt hoe duur de Jumbo is en vice versa. En met dingen als PriceWatch zijn dit soort prijzen nogal transparant.
Beakzz @raro00729 oktober 2023 16:48
Ja maar dan ga je er vanuit dat het die bedrijven boeit wat beter is voor de consument. NVIDIA haalt bakken geld binnen met AI dus die zien GPU verkoop niet meer als (toekomstige) core business en AMD gaat er net onder zitten en kan ook netjes een gezonde winst binnen slepen.
Verwijderd @Beakzz29 oktober 2023 17:52
exact, er is geen reden voor AMD om hier heel veel onder te gaan zitten, zolang ze hun voorraad kwijt kunnen
Cergorach @raro00729 oktober 2023 17:54
Kijk jou idee is goed als winst marge normaal is maar op dit moment is het niet.
Dit soort niet-normale winst marges compenseren de periodes waarbij er zeer matige tot geen tot verlies is.
Jij bekijkt het vanuit een consumenten perspectief AMD doet dat vanuit een bedrijfsperspectief. Een bedrijf hoeft slecht de consumenten in gedachte te houden tot het punt dat producten kopen. En hou er rekening mee, AMD verkoopt bitter weinig videokaarten direct aan consumenten (via distributie => winkels), een hele hoop gaat via boardpartners...

Het punt hier is gewoon dat teveel mensen nog videokaarten kopen tegen deze prijzen, hierdoor kan AMD/Nvidia de prijs zo hoog houden. Maar we zien al wat ruimte ontstaan op de markt en er gaan nu geruchten dat een RTX50xx pas ergens in 2025 zou verschijnen ipv. eind 2024. Dat is puur om de verkoop tijd van RTX40xx serie verder op te rekken. Weinig concurrentie, meer aan verdienen, etc.
Osiummaster @raro00729 oktober 2023 19:25
Nee zo lang AMD zulke extreme prijzen heeft moet je gewoon Nvidia kopen. AMDs's 7000 GPU's zijn het geld niet waard.

Juist door AMD te kopen kan deze stagnatie voortgaann.
_Dune_ Moderator OeB @Osiummaster30 oktober 2023 02:48
Echter door de belachelijke hoge prijzen bij Nvidia, heeft AMD toch echt een betere price/perfoprmance ratio. Waarom denk je dat de AMD kaarten veelal in de BBG's terugkomen en die van Nvidia minder.
Woodsnaps @nelizmastr29 oktober 2023 21:39
Ik zie dat mijn MSI RTX 4070 Ventus 3X nu juist 100 euro duurder is geworden, welke kaarten zijn dan 100 euro goedkoper geworden?
XFlame @Woodsnaps30 oktober 2023 07:15
Dat vraag ik me ook af. De 4070 hangt al maanden rond de 600 euro. Er zijn geen grote prijsdalingen geweest over de gehele range. Individuele modellen wellicht.
kiang @Xxana30 oktober 2023 18:12
Ze zitten nu al dik onder de prijs van een 4070, terwijl de 7800 sneller is en meer geheugen heeft.

AMD doet het altijd fout volgens de Tweakers die eigenlijk nooit wat anders dan nvidia willen kopen |:(
Xxana @kiang30 oktober 2023 18:38
Ik wil net wel een AMD kaart kopen, maar hoewel Nvidia's prijzen nog absurder zijn, zijn die van AMD helaas ook niet normaal.

Dus ik wacht. En wacht. En wacht nog een beetje langer...
BlueBird022 @nelizmastr29 oktober 2023 15:23
Ze snijden vooral ons in de vingers :D
xSNAKEX @Spacekonijn29 oktober 2023 21:38
Als hij net zo snel is met betere features, waarom zou hij dan goedkoper moeten zijn dan een 6950xt?
Aerophobia1 29 oktober 2023 12:54
dit ding is gemaakt voor oem in kleine behuizingen. en voor een lagere prijs.
Vlizzjeffrey @Aerophobia129 oktober 2023 13:39
Kleine behuizingen? Die kaart ziet er toch aardig groot uit?
Brawler1986 @Aerophobia130 oktober 2023 09:51
Hij past niet in mijn kast hoor, heeft dezelfde PCB als de RX 7900 XT. De kleinste is 31,9 mm. Of je moet voor de reference gaan, maar dat raad ik niemand echt aan aangezien de temperatuur vaak een stuk hoger zijn.
Señor Sjon 29 oktober 2023 13:47
Je ziet na de gratis Starfield promo (en Asus cashbacks) de prijzen los ook weer stijgen voor de 7900 XT(X). Ben benieuwd of dit nog gaat veranderen met de GTE.
Politicfrustati @Señor Sjon29 oktober 2023 14:14
Je ziet na de gratis Starfield promo (en Asus cashbacks) de prijzen los ook weer stijgen voor de 7900 XT(X). Ben benieuwd of dit nog gaat veranderen met de GTE.
De stijging heeft alles te maken met winkels die de prijzen omhoog plaatsen, om de kopers het gevoel te geven dat ze een ferme korting krijgen tijdens black friday :)
Neem er maar eens de prijsgrafieken bij en zie hoe de prijzen hoger geplaatst worden net voor deze speciale dagen. Prijs stelselmatig met 40% verhogen, om dan tijdens black friday 30 tot 50% fake korting te geven.
nutty @Politicfrustati29 oktober 2023 17:56
Inderdaad,en dat is nog verboden ook.
Flooperke 29 oktober 2023 17:53
Ik zou de 7900GTR best wel willen ipv de 7800xt idd maar dan iets voordeliger. Tdp is king bij me, geen zin in 300+w kachels in de pc
Vlizzjeffrey @Flooperke29 oktober 2023 22:30
De 7900GRE heeft een TDP van 260 watt, de 7800XT heeft een TDP van 263 watt.

Denk niet dat die 3 watt meer of minder veel zal doen in je kast, los daarvan kan je van een 7900XTX het voltage ook simpel aanpassen in de AMD drivers en dan zal die ook makkelijk onder de 260 watt komen met iets meer performance dan de GRE. ( ik neem aan dat je GRE bedoeld met GTR)
Roland78 29 oktober 2023 12:16
Misschien mooi om ook de 7800 XT aan de tabel toe te voegen, zodat ook duidelijk wordt hoe de GRE in de line-up richting mid-range past.
Verwijderd @Roland7829 oktober 2023 18:13
Gok dat de 7800xt een betere aankoop is voor het geld. Wat de 7900 GRE terug houd is zn geheugen bus denk ik.
Flooperke @Verwijderd30 oktober 2023 08:16
De 7900GRE is tikkeltje sneller dan de 7800XT en soms iets langzamer, voornamelijk aan de lage kloks te wijten verwacht ik.
Ben erg benieuwd wat de kaart doet, als hij wel de clocks van een 7900XT aan kan met een OC.
Er zou veel potentie in kunnen zitten met een OC.
Helaas is een 3080 (Ti) misschien een betere keuze, maar wat extra vram zou ook aangenaam zijn.

Zat eerst aan de 7800XT te denken, maar deze is op papier stuk beter.
Als de prijs goed is gaat mijn voorkeur naar de kale 7900, beide 256bit bus dus maakt ook niet uit.

[Reactie gewijzigd door Flooperke op 23 juli 2024 18:43]

d3x @Flooperke30 oktober 2023 09:24
echter weet je dat er in de 7900GRE meer clock potentieel zit terwijl de 7800XT al op de hogere clocks zit om eenzelfde resultaat te behalen.
senna2301 29 oktober 2023 14:04
Denk dat die kaart behoorlijk irrelevant is.
d3x @senna230130 oktober 2023 09:26
is dat zo, in de 6000 serie was de 6800-6800xt-6900xt allemaal zelfde Navi, de 6800 was een heel performante kaart met genoeg gehegen en perf/wat potentieel. Dat is bij deze identiek, alleen heeft AMD beslist om hun lagere navi te positioneren als een 7800XT end at merk je dan ook aan de clocks. IN deze GRE zit veel meer potentieel.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.