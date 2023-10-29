AMD Radeon RX 7900 GRE wordt nu ook los verkocht in Europa

De AMD Radeon RX 7900 GRE wordt nu ook los verkocht in enkele Europese webshops. De kaart is in een Spaanse webshop verkrijgbaar voor 720 euro, hetgeen 180 euro goedkoper is dan de introductieprijs van de 7900 XT. Voorheen was de GRE in Europa enkel beschikbaar in voorgebouwde pc's.

De AMD Radeon RX 7900 GRE met 16GB geheugen werd in juli los beschikbaar gemaakt voor Chinese consumenten, maar in de rest van de wereld was de kaart niet bestemd voor directe verkoop. Alleen oem-systeembouwers mochten de kaart in het Westen aanschaffen, voor gebruik in voorgebouwde pc's. Videocardz schrijft nu dat die beperking is opgeheven. De kaart mag sindsdien dus ook in bundels met, bijvoorbeeld, moederborden en voedingen worden verkocht, of als losstaand product.

De site ontdekte de kaart in Spaanse en Roemeense webshops, waar deze voor respectievelijk 719,90 euro en omgerekend 744,33 euro wordt aangeboden. De gpu kreeg in juli een adviesprijs van 649 dollar. Omgerekend met btw is dat 742,34 euro. Ter vergelijking: de RX 7900 XT heeft een introductieprijs van 899 dollar; de 7900 XTX kreeg bij release een adviesprijs van 999 dollar. De 7900 GRE is nog niet beschikbaar in Nederlandse en Belgische webwinkels.

De RX 7900 GRE heeft een Navi 31-gpu, net als de 7900 XT en XTX. De kaart heeft daarnaast 80 compute-units, voor een totaal van 5120 streamingprocessors. De RX 7900 XT heeft 84 CU's en de XTX heeft er 96. De GRE heeft ook een memory cache chiplet minder dan de RX 7900 XT. Daardoor heeft de RX 7900 GRE een kleinere geheugenbus van 256bit en in totaal 64MB Infinity Cache. De boostclock van de RX 7900 GRE ligt ook lager, evenals de tdp.