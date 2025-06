Als antwoord op Nvidia's onlangs uitgebrachte GeForce RTX 4070 Super komt AMD nu op zijn beurt met de Radeon RX 7900 GRE. Helemaal nieuw is die niet, want de kaart werd halverwege vorig jaar al in China uitgebracht. Nu wordt hij wereldwijd beschikbaar gesteld om beter te kunnen concurreren met het sinds kort verscherpte aanbod van Nvidia.

Wat specificaties betreft valt de RX 7900 GRE echt tussen de RX 7900 XT en de RX 7800 XT in. De GRE is net als de RX 7900 XT gebaseerd op de Navi 31-gpu en heeft bijna evenveel compute-units als zijn grotere broer, maar de geheugenbus en het Infinity Cache zijn gelijk aan die op de RX 7800 XT. Dat komt doordat de GRE, net als de RX 7800 XT, over vier mcd's beschikt. Bij de RX 7900 XT en XTX zijn dat respectievelijk vijf en zes mcd's, wat een bredere geheugenbus en meer cachegeheugen oplevert. De totale geheugenbandbreedte is op de GRE door een lagere geheugensnelheid zelfs lager dan bij zijn kleinere broertje, wat tegenover 33 procent méér compute-units dan op de RX 7800 XT in verhouding erg scheef lijkt.

Deze enigszins opvallende specificaties leiden ook tot wat uitdagingen bij de positionering van de RX 7900 GRE in AMD's eigen line-up. De fabrikant zet zijn RX 7900 XT en XTX-kaarten neer als 'ultieme videokaarten voor 4k en hoger', terwijl de later uitgebrachte RX 7800 XT's worden beschreven als 'ultieme kaarten voor 1440p, met de mogelijkheid om ze voor ultrawide en 4k te gebruiken'.

De RX 7900 GRE moet daar dus tussenin worden geschoven. AMD heeft het bij deze kaart echter over 'sterke 1440p-gamingprestaties, met de mogelijkheid om ook op 4k te spelen'. Dat klinkt niet helemaal alsof de 80 compute-units op de RX 7900 GRE tot hun recht komen, maar dat zullen de testresultaten moeten uitwijzen. De letters GRE staan overigens voor Golden Rabbit Edition, genoemd naar het jaar van het konijn volgens de Chinese kalender. De kaart werd halverwege 2023 al in China uitgebracht en nu het jaar van de draak volgens diezelfde kalender is begonnen, brengt AMD deze RX 7900 GRE uit in de rest van de wereld.