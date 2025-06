AMD brengt Radeon RX 7900 GRE met 80 compute-units uit in Europa voor 619 euro

AMD brengt zijn Radeon RX 7900 GRE op 27 februari uit in Europa. De videokaart, die eerst alleen in China en voor oem's beschikbaar was, is een teruggeschroefde RX 7900 XT met 80 CU's. De kaart gaat 619 euro kosten. De RX 7700 XT krijgt daarnaast een prijsverlaging van 40 dollar.

De AMD Radeon RX 7900 GRE is gebaseerd op een teruggeschroefde Navi 31-gpu die ook wordt gebruikt in de RX 7900 XT en XTX. De GRE-variant beschikt over tachtig compute-units, 16GB geheugen en een 256bit-geheugenbus, en wordt daarmee onder die twee kaarten gepositioneerd. Tweakers publiceerde op maandag een review van de RX 7900 GRE.

De kaart werd vorig jaar geïntroduceerd voor de Chinese markt; het GRE-achtervoegsel staat voor Golden Rabbit Edition, ter ere van het Chinese jaar van het konijn in 2023. De kaart werd ook gebruikt door oem's in voorgebouwde desktops. De kaart was echter nog niet eerder los beschikbaar in Europa. Hij verscheen eerder al wel bij Europese webwinkels, maar was officieel nog niet uitgebracht.

De RX 7900 GRE is volgens AMD bedoeld voor 1440p-gaming met hoge framerates. De videokaart krijgt in Europa een adviesprijs van 619 euro. AMD positioneert de kaart daarmee naar eigen zeggen tegenover de RTX 4070 non-Super van Nvidia, die onlangs een prijsverlaging naar 609 euro kreeg.

AMD verlaagt ook de prijs van zijn bestaande RX 7700 XT. Die kaart komt beschikbaar vanaf 469 euro, waar de adviesprijs voorheen 509 euro bedroeg.