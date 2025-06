De huidige gpu-generatie is bijna twee jaar oud. Het was eind 2022 toen AMD en Nvidia hun respectievelijke RDNA 3- en Ada Lovelace-architecturen wereldkundig maakten. Ze vormden de basis voor een nieuwe serie videokaarten: AMD met zijn RX 7000-reeks en Nvidia met de RTX 40-kaarten. Het waren voor beide bedrijven de opvolgers van een gpu-generatie die te maken had met woekerprijzen en extreem slechte verkrijgbaarheid.

Gelukkig bleek dat ditmaal niet het geval. De adviesprijzen van de nieuwe kaarten lagen weliswaar een stuk hoger dan voorheen; zo kostte de RTX 4080 bijvoorbeeld bijna evenveel als een RTX 3090. De prijzen bleken in ieder geval stabieler en de verkrijgbaarheid was een stuk minder problematisch. Toch is er sinds de introductie eind 2022 een hoop gebeurd. Er zijn prijzen verlaagd, nieuwe modellen geïntroduceerd en noem zo maar op. Daarmee waren de videokaartprijzen toch enigszins fluïde.

In dit artikel bespreken we hoe het op dit moment staat met de videokaartprijzen. We gebruiken data uit de Tweakers Pricewatch om uit te zoeken wat webwinkels momenteel vragen voor een videokaart en om te bekijken wat de voorraden zijn.

Het prijsverloop van een Radeon RX 7900 XT-videokaart.

Pricewatch-data De prijzen in dit artikel zijn gebaseerd op uit voorraad leverbare videokaarten in de Tweakers Pricewatch. Daarbij gaat het om videokaarten die binnen 24 uur kunnen worden geleverd via webwinkels die bij de Pricewatch zijn aangesloten. De prijzen in dit artikel zijn op 19 augustus verzameld.

Alle videokaartprijzen onder de introductieprijs

In onze Pricewatch is te zien dat de prijzen van videokaarten in alle gevallen lager liggen dan bij hun introductie. Dat geldt bij zowel AMD als Nvidia; de laagste prijzen van beide bedrijven zijn ongeveer 14 procent lager dan de adviesprijzen bij release. Vergeleken met ons vorige meetmoment, in februari, zijn de prijzen ook iets gedaald. Bij AMD ligt die daling op ongeveer 6,2 procent; bij Nvidia is die iets sterker, met 7,2 procent.

Als we inzoomen op de losse modellen, dan is bij Nvidia vooral een grote daling te zien bij de RTX 4080. Die kaart is nu verkrijgbaar voor 999 euro, ongeveer 32 procent minder dan de oorspronkelijke adviesprijs. Dat is niet geheel onverwacht. Nvidia kwam eerder dit jaar met een betere en goedkopere RTX 4080 Super. Het heeft de 'gewone' RTX 4080 toen met pensioen gestuurd, hoewel die nog steeds leverbaar is.

De overige dalingen zijn verspreid over de hele line-up. Zeker bij de midrange-RTX 4060 Ti-varianten zijn stevige dalingen te zien. Zowel het 8GB- als het 16GB-model is inmiddels een stuk goedkoper dan de introductieprijs. Sinds februari is de RTX 4060 Ti 8GB-wel wat harder in prijs gedaald, waar de prijs van de 16GB-variant iets stabieler is gebleven.

De RTX 4070 is ook een stuk goedkoper dan de introductieprijs, hoewel Nvidia de adviesprijs eerder dit jaar heeft verlaagd naar 609 euro, in het kader van de RTX 4070 Super-release. De huidige prijs is nog steeds lager dan die nieuwe adviesprijs, maar het werkelijke dalingspercentage ligt dus iets lager, op ongeveer 9,9 in plaats van 17,9 procent.

Over de RTX 40 Super-kaarten gesproken: die zijn ook allemaal in prijs gedaald sinds hun introductie begin dit jaar. De RTX 4080 Super is bijvoorbeeld voor 1039 euro verkrijgbaar, 7,15 procent minder dan de adviesprijs. Dat verschil ligt bij de RTX 4070 Ti Super wat lager; die kaart is leverbaar voor 6,67 procent onder de adviesprijs. Bij de RTX 4070 Super ligt dat op 10,46 procent.

Bij AMD vallen de high-end RX 7900 XT en XTX op. Zeker die eerste is een stuk goedkoper dan bij zijn release eind 2022. De Radeon RX 7900 XTX is tegenwoordig verkrijgbaar voor ongeveer 969 euro, een daling van ruim 16 procent ten opzichte van de adviesprijs bij introductie. Beide kaarten zijn sinds februari iets in prijs gezakt, hoewel dat gaat om vrij bescheiden dalingen, van enkele procenten.

Je ziet de dalingen ook terug bij de RX 7700 XT. Die middensegmenter had bij release een adviesprijs die te hoog lag, maar is sinds zijn recente prijsdalingen wat ons betreft een aanrader. De goedkoopste RX 7700 XT in de Pricewatch was direct leverbaar voor 415 euro, 15 procent minder dan de adviesprijs en 9,6 procent minder dan in februari. De hoger gepositioneerde RX 7800 XT is inmiddels te verkrijgen voor 499 euro en ligt daarmee 9,11 procent onder de introductieprijs.

De RX 7900 GRE is een nieuwe vermelding in deze artikelenreeks. Deze videokaart verscheen vorig jaar al in China, maar is sinds eind februari ook in Europa verkrijgbaar als AMD's antwoord op de RTX 4070 Super van Nvidia. De kaart is in feite een teruggeschroefde RX 7900 XT, met vier CU's minder, 4GB minder vram en lagere kloksnelheden. Sinds zijn wereldwijde release zij de prijzen van deze videokaart nog iets gedaald. Hij is nu verkrijgbaar voor een kleine 6,5 procent onder de adviesprijs.

Last-gen videokaarten

De vorige videokaartengeneratie is inmiddels bijna vier jaar oud. De meeste van deze kaarten zijn inmiddels opgevolgd door nieuwere alternatieven. We zien de last-gen kaarten dan ook minder populair worden, uitgaande van de voorraden bij webshops die we later in dit artikel uitlichten. Veel van de modellen zijn nog wel (beperkt) verkrijgbaar, dus lichten we ze toch uit in dit artikel.

Waar de RTX 30- en RX 6000-series bij release geplaagd werden door tekorten en opgeblazen prijzen, liggen de meeste kaarten nu onder de adviesprijs. Daar zijn wel enkele uitzonderingen op, met name de RTX 3080 en RX 6700 XT, die respectievelijk zo'n 32 en 22,5 procent boven de introductieprijs worden verkocht. Gemiddeld liggen de prijzen bij Nvidia ongeveer 10 procent onder de introductieprijzen, waar dat percentage bij AMD ruim 23 procent bedraagt.

Daarbij moeten we wel zeggen dat de meeste last-gen kaarten alsnog geen aanraders meer zijn, in ieder geval op de markt voor nieuwe kaarten. Dat geldt zeker in het hogere segment. Veel van die kaarten zijn inmiddels opgevolgd door nieuwere alternatieven van AMD en Nvidia, die in dezelfde prijsklasse meer features bieden of gewoonweg beter presteren. Wij zouden bijvoorbeeld nooit een RTX 3080 aanraden, aangezien de RTX 4080 (Super) voor enkele tientjes meer over de toonbank gaat en in onze prestatie-index voor gpu's ruim 50 procent hoger scoort op de 4k-resolutie. En voor de prijs van een RX 6900 XT kun je een beter presterende RX 7900 XT aanschaffen.

Dat ligt anders voor de Nvidia GeForce RTX 3050, en de AMD Radeon RX 6400 en RX 6500 XT. Voor die kaarten zijn in de huidige generatie namelijk geen directe alternatieven beschikbaar. Nvidia heeft nooit een RTX 4050 uitgebracht. Er gingen geruchten rond over de komst van een RX 7400 en zelfs een RX 7300, maar daarover is al een tijd niets meer vernomen. Dat maakt dat er in de prijsklasse onder de 200 euro eigenlijk geen nieuwe alternatieven zijn.

We willen je hoe dan ook aanraden om, voordat je een last-gen gpu koopt, eerst de prestaties en features te vergelijken met die van nieuwe kaarten in hetzelfde prijssegment. Het kan natuurlijk ook lonen om eens te kijken naar tweedehands videokaarten van de vorige generatie, bijvoorbeeld op V&A.

Voorraden

Anders dan bij de vorige videokaartgeneratie zijn de voorraden al enige tijd geen probleem bij Nvidia's RTX 40-serie. Het aanbod van Nvidia's gpu's lijkt dan ook relatief stabiel, in ieder geval vergeleken met ons vorige meetmoment, in februari. Dat geldt dan vooral voor de modellen die 'continu' beschikbaar waren in die periode.

Logischerwijs zijn de RTX 40 Super-modellen wel een stuk beter leverbaar dan in februari. Tijdens ons vorige meetmoment waren die kaarten pas nét op de markt verschenen, en dus was het aanbod nog relatief beperkt. Zeker de RTX 4080 Super was in februari nog niet heel goed verkrijgbaar, maar dat aanbod is nu ruim verdubbeld, met 39 verschillende modellen.

In het verlengde daarvan is het aanbod van de RTX 4070 Ti en RTX 4080 juist flink gedaald. Dat was te verwachten, aangezien Nvidia aankondigde dat die videokaarten officieel vervangen zouden worden door hun respectievelijke Super-varianten. De RTX 4070, die wel beschikbaar bleef naast de nieuwe RTX 4070 Super, is nog steeds goed leverbaar. Sterker nog, dat is nog altijd (nipt) de RTX 40-videokaart met het grootste aantal verschillende leverbare modellen.

Het aanbod aan AMD-videokaarten is nog steeds een stuk lager dan het aantal verschillende Nvidia-modellen dat op de markt is. Wel is te zien dat het aanbod aan AMD's Radeon RX 7000-videokaarten de afgelopen zes maanden over bijna de hele linie is toegenomen.

De Radeon RX 7800 XT is nog altijd de AMD-kaart met het grootste aanbod. Er stonden op ons meetmoment in augustus 22 verschillende modellen die direct leverbaar waren in de Pricewatch. Dat is 37,5 procent meer dan een halfjaar geleden, toen er nog 16 modellen direct leverbaar waren. Deze RX 7800 XT wordt gevolgd door de iets lager gepositioneerde RX 7700 XT, waarvan 15 verschillende varianten leverbaar zijn.

In het hogere segment is het aanbod iets lager. Van de Radeon RX 7900 XTX zijn 13 verschillende modellen beschikbaar en van de 7900 XT is dat er één minder. Bij beide videokaarten is het aanbod met één variant gestegen in de afgelopen zes maanden. Van de nieuwe Radeon RX 7900 GRE zijn 11 verschillende modellen leverbaar.

De vorige videokaartgeneratie is inmiddels bijna vier jaar oud en dat is te zien aan de voorraden. De meeste modellen zijn inmiddels nog amper leverbaar, aangezien ze zijn opgevolgd door nieuwere modellen. Dat geldt vooral voor de videokaarten in de hogere marktsegmenten, zowel voor AMD als voor Nvidia. Dat verklaart vermoedelijk ook de hoge prijzen die we eerder in dit artikel bespraken.

In het geval van de allerhoogst gepositioneerde gpu's in beide kampen zijn de voorraden zeer beperkt. Het aantal leverbare RX 6950 XT- en RX 6900 XT-modellen valt op één hand te tellen. Datzelfde geldt voor de RTX 3090 van Nvidia, terwijl de RTX 3090 Ti zelfs helemaal niet verkrijgbaar is. Bij de kaarten daaronder, de RTX 3080 (Ti) en RX 6800 (XT), is dat niet beter.

Als we meer richting middensegment gaan, wordt de beschikbaarheid wel iets beter. Dat is zeker zo in het geval van Nvidia. De RTX 3070 en 3070 Ti zijn nog redelijk breed verkrijgbaar, en bij de RTX 3060 en 3060 Ti is die beschikbaarheid nóg beter. Het aanbod van de RTX 3050, waarvoor geen alternatief is in de RTX 40-serie, is met 30 leverbare modellen zelfs goed leverbaar te noemen.

Ook de middensegmentkaarten bij AMD zijn iets beter leverbaar. De RX 6750 XT en RX 6700 XT niet echt, maar daaronder wordt de beschikbaarheid al wat beter. Vooral de RX 6600, RX 6500 XT en RX 6400 zijn relatief goed verkrijgbaar. Die laatste twee kaarten zijn overigens ook niet opgevolgd in de RX 7000-serie.

Tot slot

Uit onze Pricewatch-data blijkt duidelijk dat videokaartprijzen, in ieder geval in de huidige generatie, zonder uitzondering onder de introductieprijs verkrijgbaar zijn. Dat geldt zowel voor de kaarten van AMD, als voor die van Nvidia. De afgelopen maanden zijn de prijzen sinds februari met ongeveer 7 procent gedaald.

Daarbij willen we onze conclusie van eerder dit jaar herhalen; de videokaarten van deze generatie waren gewoonweg vrij duur in vergelijking met voorgaande generaties. De adviesprijs van de RTX 4080 lag bijvoorbeeld dichter bij die van de RTX 3090 dan bij de prijs van zijn directe voorganger. Nvidia's Super-kaarten en prijsverlagingen bij AMD maakten echter wel verschil daarin, naast het feit dat de gpu's nu dus gewoonweg onder de introductieprijs worden verkocht.

Het maakt deze gpu-generatie prijstechnisch een stuk interessanter, met de kanttekening dat de volgende videokaartgeneratie min of meer voor de deur staat. Naar verwachting introduceren AMD, Nvidia en Intel hun volgende gpu-generatie begin 2025, dus over een kleine vijf maanden. Dat zal vermoedelijk beginnen bij de relatief high-end modellen, die later worden opgevolgd door midrange- en mogelijke low-end kaarten.