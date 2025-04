Gerucht: Nvidia introduceert RTX 50-serie tijdens CES 2025

Nvidia is van plan om zijn GeForce RTX 50-serie videokaarten tijdens CES 2025 te introduceren. Dat meldt de bekende Nvidia-leaker @kopite7kimi op sociale media. De CES-beurs vindt plaats van 7 tot 10 januari 2025.

“Ik denk dat we de RTX 50 pas op de CES zullen zien”, zegt @kopite7kimi. Eerder dit jaar sprak de leaker nog van een mogelijke aankondiging aan het einde van 2024. Ook andere bronnen spraken toen van een release tijdens het laatste kwartaal van dit jaar. Tijdens de Computex-beurs in juni vertelden ingewijden echter aan Tweakers dat de RTX 50-serie is uitgesteld tot begin 2025. Ook de volgende generaties videokaarten van concurrenten AMD en Intel zijn uitgesteld tot volgend jaar.