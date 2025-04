Franse toezichthouder onderzoekt Nvidia vanwege oneerlijke handelspraktijken

De Franse mededingingsautoriteit Autorité de la concurrence start een officieel onderzoek naar Nvidia. De chipmaker zou zich schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken. Dat bevestigt de toezichthouder aan persbureau Reuters.

Eerder deze maand meldde Reuters op basis van gesprekken met ingewijden dat de Franse toezichthouder een aanklacht tegen Nvidia voorbereid. Benoît Cœuré, de voorzitter van de Franse toezichthouder, bevestigt nu dat er een onderzoek loopt naar Nvidia om vermeende oneerlijke concurrentiepraktijken. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan de chipmaker worden aangeklaagd door de Franse autoriteit, zegt Cœuré.

Het onderzoek richt zich mogelijk op de cloudcomputingtak van het bedrijf. Uit een eerder gepubliceerd rapport blijkt dat de toezichthouder bezorgd is dat Nvidia zijn macht misbruikt doordat de sector afhankelijk is van Nvidia's CUDA-software. De toegenomen vraag naar chips voor AI-toepassingen heeft ertoe geleid dat toezichthouders wereldwijd meer belangstelling hebben voor bedrijven die zich met (chips voor) kunstmatige intelligentie bezighouden.

Nvidia bereikte in juni een beurswaarde van 3,34 biljoen dollar, waarmee het Microsoft en Apple inhaalde als waardevolste bedrijf ter wereld. Op het moment van schrijven hebben Apple en Microsoft weer een iets hogere beurswaarde dan de chipmaker. Nvidia bevindt zich al enige tijd in het vizier van de Autorité de la concurrence. De Franse waakhond heeft in september van vorig jaar al een inval gedaan bij de chipmaker, waarbij naar verluidt computers en documenten zijn onderzocht en meegenomen.